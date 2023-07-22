獅子會改組更有力！蔡英文要攜手做社福到世界第一

國際獅子會第五聯合會300D複合區總監議會議長交接暨理監事就職典禮，今天晚上在彰化縣埔心鄉一家餐廳舉行，總統蔡英文到場致詞感謝獅子會熱心社會公益和社會服務，期待政府和民間力量合作，讓台灣社會服務和福利做到世界第一的境地。

國際獅子會第五聯合會300D複合區總監議會議長由許雪珠擔任，和眾多獅子會員希望爭取台灣主辦2027年遠東區年會，但一區一票的規定下，台灣區數不足，這次組織改為5個複合區就有五名議長，今年11月2日將同往菲律賓遊說日、韓兩國策略聯盟，台、日、韓加總18區即有18票，可掌握爭取主辦權的優勢，一旦舉辦將逾萬名獅子會友來台，提高台灣能見度，總統蔡英文因此今天出席典禮，為他們加油。

蔡英文表示， 2020年許雪珠到總統府就覺得許的台風很好，「比總統還好」，在擔任300C3區總監期間帶領近千名「獅友」進行各項社會公益的工作，她相信許雪珠接任300D複合區總監議會議長後，一定可以帶領彰、投兩縣的獅友從事更多社會服務。

蔡英文表示，300C3區改組之前已輔導很多社區成立災害應變中心，可整備社區資源、串連公私部門的服務、強化災害防護能力，改組後的工作目標是捐贈食物銀行交通車、醫療服務車，把獅子會服務熱忱實踐在社會急難救助，此外她還看到獅子會300D複合區年度工作計畫包括獨老送餐、老人園遊會等，跟政府長照的施政方向不謀而合。

蔡英文細數長照政績，強調無論政府投入多少預算和人力都沒辦法全面照顧，不足之處靠獅子會協助，她很感謝。蔡英文又提到「0到6歲國家養」政策，政府盡其所能的照顧老人和兒童，讓年輕人無後顧之憂去努力創業、就業，變成社會最重要的力量來源，希望政府社福照顧做得更好，讓台灣人在變動的局勢下有穩定平安的生活，她也希望和獅子會、全民一起努力把社會福利和社會服務做得最多、最好，做到世界第一。

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