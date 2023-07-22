快訊

獨／不只MeToo吃案 涉案軍官被爆假洽公之名搭軍機回家

13歲少女協助辦案遭性侵…警方懲處名單出爐 桃警局道歉

地獄倒楣鬼！她登泰山搞丟身分證 剛下山得知需爬回去拿秒崩潰

獅子會改組更有力！蔡英文要攜手做社福到世界第一

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國際獅子會第五聯合會300D複合區希望取得2027年遠東區年會主辦權，今天展現團結力。記者簡慧珍／攝影
國際獅子會第五聯合會300D複合區希望取得2027年遠東區年會主辦權，今天展現團結力。記者簡慧珍／攝影

國際獅子會第五聯合會300D複合區總監議會議長交接暨理監事就職典禮，今天晚上在彰化縣埔心鄉一家餐廳舉行，總統蔡英文到場致詞感謝獅子會熱心社會公益和社會服務，期待政府和民間力量合作，讓台灣社會服務和福利做到世界第一的境地。

國際獅子會第五聯合會300D複合區總監議會議長由許雪珠擔任，和眾多獅子會員希望爭取台灣主辦2027年遠東區年會，但一區一票的規定下，台灣區數不足，這次組織改為5個複合區就有五名議長，今年11月2日將同往菲律賓遊說日、韓兩國策略聯盟，台、日、韓加總18區即有18票，可掌握爭取主辦權的優勢，一旦舉辦將逾萬名獅子會友來台，提高台灣能見度，總統蔡英文因此今天出席典禮，為他們加油。

蔡英文表示， 2020年許雪珠到總統府就覺得許的台風很好，「比總統還好」，在擔任300C3區總監期間帶領近千名「獅友」進行各項社會公益的工作，她相信許雪珠接任300D複合區總監議會議長後，一定可以帶領彰、投兩縣的獅友從事更多社會服務。

蔡英文表示，300C3區改組之前已輔導很多社區成立災害應變中心，可整備社區資源、串連公私部門的服務、強化災害防護能力，改組後的工作目標是捐贈食物銀行交通車、醫療服務車，把獅子會服務熱忱實踐在社會急難救助，此外她還看到獅子會300D複合區年度工作計畫包括獨老送餐、老人園遊會等，跟政府長照的施政方向不謀而合。

蔡英文細數長照政績，強調無論政府投入多少預算和人力都沒辦法全面照顧，不足之處靠獅子會協助，她很感謝。蔡英文又提到「0到6歲國家養」政策，政府盡其所能的照顧老人和兒童，讓年輕人無後顧之憂去努力創業、就業，變成社會最重要的力量來源，希望政府社福照顧做得更好，讓台灣人在變動的局勢下有穩定平安的生活，她也希望和獅子會、全民一起努力把社會福利和社會服務做得最多、最好，做到世界第一。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

獅子會 蔡英文 總監

延伸閱讀

嘉義旅外同鄉後援會成立 賴清德：嘉義人挺「家己人」

場面尷尬！林右昌想酸柯文哲稱「當過市長、醫生」 台下高喊賴清德

選前撒幣學費補助推馬維拉 陳琬惠：賴清德該怪蔡英文

亞總理監事會開幕 蔡英文：2050淨零排放「先大後小」

相關新聞

獅子會改組更有力 蔡英文要攜手做社福做到世界第一

國際獅子會第五聯合會300D複合區總監議會議長交接暨理監事就職典禮，今天晚上在彰化縣埔心鄉一家餐廳舉行，總統蔡英文到場致...

蔣萬安當一日農夫 遇民眾「欄轎陳情」

台北市長蔣萬安今出席「2023北投割稻趣體驗活動」，會上蔣萬安擔任祭天儀式主祭，為農民祈求風調雨順，祝福本市農產大豐收。...

北市兒少老人保護案件創新高 議員批：首善之都如謊言

家暴問題日漸升高，台北市議員楊植斗指出，北市前年的家暴案創新高，達1萬7128件，去年微下降，但還是高達1萬6924件，...

新北納涼季50攤聚集北大特區 促新北農產抽液晶電視

2023「三峽納涼季農特產品行銷推廣活動」今明2日在新北市三峽區台北大學舉辦，現場聚集50攤新北特色農產品，下午邀請到知...

中和環球購物中心周邊也行人地獄？議員：設行人專用時相

為洗刷行人地獄，交通部從7月起推動行人路權，中和環球購物中心位於中和中山路三段與民有街口附近，不論平日假日，都是車多人多...

工安意外頻傳…新北營造業勞檢員人力缺 基層嘆「吃不消」：僅9人要管工地勞安

21歲女大生遭冷氣機砸死，新北市勞檢處勒令施工單位停工最高將罰30萬元。施工意外頻傳，但新北市勞工局勞檢處勞檢員人力長期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦