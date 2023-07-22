新北市圖展城市美學作品 建築靈魂營造生命力

新北市圖今天舉辦城市美學建築師作品展，透過建築師獨特視野，帶大家一覽不同的空間與建築中，最重要的靈魂人物，以各自的專長理念，營造出建築的生命力，及人與生態的互動。

新北市立圖書館與新北市建築師公會，共同舉辦「城市美學建築師作品展」，今天下午開展至12月底止，為大家介紹包括華納威秀與IKEA的背後操刀手，及設計最多醫院的建築師作品等，透過現場導覽及講解，帶大家深入認識建築師的世界。

市圖發布新聞表示，展出包括商業、居住、休閒、醫療、教育、宗教等不同領域的優秀建築師作品，還有擅長商業建築設計的建築師林明娥，許多大家常造訪的威秀影城、IKEA、B&Q特力屋、台茂商場等，出自其手。

另外，堪稱醫療建築業「教父級」的建築師許常吉，在兩岸設計超過百間知名醫院，長庚、慈濟、新光、成大、新光醫院、台大兒童醫院中心等，均出自他手。

市圖表示，民眾也可更認識這些建築物的重要推手及建築作品，包括設計汐止天主堂的建築師沈宗樺，擅長山坡地建築開發的洪迪光及潘正華等。

此外，以「橫山書法館」獲得2022年台灣建築獎首獎的建築師潘天壹，也以「境域自然—以東方自然環境觀念為本/回歸自身地域深埋已久的老時尚OLDFASION」為題，與現場民眾一同聊建築，分享如何透過設計，讓人們與生態環境產生親切的互動。

市圖表示，建築是城市美學的代表，新北市建築師公會特別捐贈新台幣15萬元的建築相關書籍，讓民眾可瞭解建築生活美學。

另外，還有「建築師工作室」，帶大家認識建築師的工作場所，感受在設計建築過程中，如何規劃與布局、畫設計圖、製作模型等，帶大家瞭解建築工作的真實面貌。