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家暴案年逾萬件遭質疑處理被動 北市允擴大訪查

中央社／ 台北22日電
家暴情境示意圖。圖／聯合報系資料照
家暴情境示意圖。圖／聯合報系資料照

北市議員楊植斗指出，北市家暴案去年達1萬餘件，兒少及長者保護案增加，北市府只能被動發現案件才處理。北市社會局今天表示，持續結合民間組織及社區鄰里關心訪查。

國民黨台北市議員楊植斗發布質詢資料指出，現今社會及生活壓力大，家暴問題越來越嚴重，調閱資料發現，台北市家暴案去年共1萬6924件，雖有下降，但兒少保護及長者保護案件分別為1528件、2535件。

他說，數據顯示台北市兒童及長者遇到家暴問題持續上升，且家庭暴力的施暴者多是原生家庭受害者，針對家暴案，北市府對應方式只能被動發現才處理，盼市府處理家暴狀況時能有一定程度輔導改善作法，避免北市家暴件數越來越高及出現未報案的黑數。

對此，台北市社會局指出，分析家庭暴力樣態，以老人保護及兒少保護通報案成長較多，因近年北市高齡老年人口比例快速上升，老人保護通報案件多為失智及照顧負荷壓力衍生家庭暴力。

社會局表示，兒少保護通報案增加是因中央修正兒少保護案件分流指標，把高風險家庭納入兒少保護案，讓老人保護及兒少保護通報案有微幅增加趨勢。

針對預防措施，社會局指出，持續與民間組織共同合作，強化家暴防治宣導，擴大多元通報及社區關懷機制，例如配合社區診所藥局等方式，及透過社區鄰里守望相助關訪，達到暴力零容忍目標。

社會局表示，因照顧長輩而衍生家暴案，將運用高負荷家庭照顧者初篩指標，引入家庭照顧者支持中心資源，共同服務案家，減輕照顧者負荷等作法。

北市 家暴 家庭暴力

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