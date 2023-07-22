中和環球購物中心周邊也行人地獄？議員：設行人專用時相

為洗刷行人地獄，交通部從7月起推動行人路權，中和環球購物中心位於中和中山路三段與民有街口附近，不論平日假日，都是車多人多，加上周邊施工中，行人穿越馬路時，時常人車爭道，險象環生，議員建議要設置行人專用時相，並劃設穿越標線保障安全；新北市交通局表示，假日已經有設置，會再增加標線提醒。

中和區中山路三段是當地的主要幹道，不論是否為通勤時間，都有很多車流經過此處，加上很多民眾都會到環球購物中心用餐購物，人車爭道，十分危險。

新北市議員張嘉玲表示，希望交通局能讓人車分流，為行人設立專用時相與行車交叉穿越標線，特別是假日尖峰時間，讓行人能安全的通過該路口，減少人車衝突。員山里長藍國鐘則說，保障民眾行走安全很重要，希望交通局能盡快改善。

交通局表示，在假日的11點到19點，已經設有行人專用時向，因為六日的時候來購物中心的人比較多，目前也有相關標誌牌面提醒民眾，後續會增加對角型穿線，讓標示更加醒目，增加行人安全性。

而中山路三段35巷口，是中和十大肇事熱點危險路口之一，張嘉玲建議，要移除地面轉角電箱，並請交通局在分隔島上設立道路反光鏡，讓駕駛可以提前看見中山路三段主幹道的來車，無論行人、行車彼此都更安全。

另外，民富街至員山路端、中山路三段在兩個路口間距離長達270公尺，許多行人為求方便，常常違規跨越分隔島，非常危險。張嘉玲表示，希望交通局研議新設行人穿越道，保護長者、婦孺、行動不便者，也防止違規穿越分隔島的憾事發生。

交通局回應，中山路三段35巷口的電箱，會協調台電遷移，也會在分隔島的部分，增設一面反射鏡，會讓駕駛人開車時可以注意來車。