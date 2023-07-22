淡水漁人碼頭水舞秀今晚登場 兩場15分煙火秀促漁港觀光

「北海夜金閃閃-2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」系列活動今晚登場，水舞秀將於今晚在淡水漁人碼頭展開，展演期間自至9月16日(周六)止。而為吸引民眾到漁人碼頭觀光，活動期間漁人碼頭在活動期間將舉辦兩場各長達15分鐘的煙火秀，促進當地觀光。

今年水舞秀增添高科技「扇形水幕」及「雷射光雕」，以雷射為雕刻筆，將淡水的特色和漁人碼頭之美刻劃投射在扇型水幕中，搭配夏日繽紛氛圍的歌曲。今年共計有57天水舞秀，以「音樂碼頭」主題呈現。另在8月22日七夕情人節當天也將推出專屬情人的水舞秀。

除了晚間的水舞秀，漁人碼頭8月27日及9月3日兩個周日，晚間8點將再度展開煙火秀，每場長達15分鐘。