淡水漁人碼頭水舞秀今晚登場 兩場15分煙火秀促漁港觀光
「北海夜金閃閃-2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」系列活動今晚登場，水舞秀將於今晚在淡水漁人碼頭展開，展演期間自至9月16日(周六)止。而為吸引民眾到漁人碼頭觀光，活動期間漁人碼頭在活動期間將舉辦兩場各長達15分鐘的煙火秀，促進當地觀光。
今年水舞秀增添高科技「扇形水幕」及「雷射光雕」，以雷射為雕刻筆，將淡水的特色和漁人碼頭之美刻劃投射在扇型水幕中，搭配夏日繽紛氛圍的歌曲。今年共計有57天水舞秀，以「音樂碼頭」主題呈現。另在8月22日七夕情人節當天也將推出專屬情人的水舞秀。
除了晚間的水舞秀，漁人碼頭8月27日及9月3日兩個周日，晚間8點將再度展開煙火秀，每場長達15分鐘。
新北市漁業處表示，近年推動嗨漁港計畫，邀請民眾走入漁港親近海洋，今年暑假「北海夜金閃閃-2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」將獻給民眾最吸睛的表演內容，歡迎各位大小朋友攜手來漁人碼頭觀賞，並到淡水區漁會直營的魚藏餐廳或木棧道商店街的餐廳品嚐在地漁產及美食。
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