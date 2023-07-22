快訊

杜蘇芮恐登陸！抵台時最強可達中颱上限 最接近時間曝、不排除海陸警齊發

韓流變成「寒流」 南韓商品在大陸失寵的兩個關鍵

葛斯齊爆A咖偶像劇男星未婚生子女方很受傷 線索一出眾人直呼：太明顯

淡水漁人碼頭水舞秀今晚登場 兩場15分煙火秀促漁港觀光

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
「2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動」水舞秀結合扇形水幕及雷射光雕。新北市漁業處提供
「2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動」水舞秀結合扇形水幕及雷射光雕。新北市漁業處提供

「北海夜金閃閃-2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」系列活動今晚登場，水舞秀將於今晚在淡水漁人碼頭展開，展演期間自至9月16日(周六)止。而為吸引民眾到漁人碼頭觀光，活動期間漁人碼頭在活動期間將舉辦兩場各長達15分鐘的煙火秀，促進當地觀光。

今年水舞秀增添高科技「扇形水幕」及「雷射光雕」，以雷射為雕刻筆，將淡水的特色和漁人碼頭之美刻劃投射在扇型水幕中，搭配夏日繽紛氛圍的歌曲。今年共計有57天水舞秀，以「音樂碼頭」主題呈現。另在8月22日七夕情人節當天也將推出專屬情人的水舞秀。

除了晚間的水舞秀，漁人碼頭8月27日及9月3日兩個周日，晚間8點將再度展開煙火秀，每場長達15分鐘。

新北市漁業處表示，近年推動嗨漁港計畫，邀請民眾走入漁港親近海洋，今年暑假「北海夜金閃閃-2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」將獻給民眾最吸睛的表演內容，歡迎各位大小朋友攜手來漁人碼頭觀賞，並到淡水區漁會直營的魚藏餐廳或木棧道商店街的餐廳品嚐在地漁產及美食。

漁人碼頭8月27日及9月3日兩個禮拜天，晚間8點將再度展開煙火秀，每場長達15分鐘。圖／新北市農業局提供
漁人碼頭8月27日及9月3日兩個禮拜天，晚間8點將再度展開煙火秀，每場長達15分鐘。圖／新北市農業局提供

漁人碼頭 淡水

延伸閱讀

預算1千萬買房選「青埔or淡水？」網一面倒推這：未來性好

淡水益品書屋飄來咖啡香 邀成真咖啡沉浸式體驗

淡水公司田溪新魚梯銳角恐傷魚 議員會勘要求改善

突破博物館框架 淡水古蹟博物館邀法客電台現場Live

相關新聞

「最美里長」陳紫渝戀情曝光 帥警男友IG突全黑留12字吐心聲

民進黨提名的永和立委參選人莊銘淵，前天因評論永和區永福里長陳紫渝的戀情，引發眾怒，昨天在鏡頭前道歉。陳紫渝的父親、協和里...

連接新店、中和重要幹道 中安大橋24日起封閉2個月

為提升中安大橋機車迴轉地下道行車安全，新北市養工處表示，將於7月24日至9月21日，每日晚上10點至隔日上午6點辦理地下...

士林夜市成堆垃圾山不再？北市半年取締告發是去年2倍

北市推動垃圾不落地行之有年，本報1月關注士林夜市業者與民眾亂扔垃圾造成髒亂，里長直呼「遊客是來逛夜市，還是來逛垃圾場？」...

淡水漁人碼頭水舞秀今晚登場 兩場15分煙火秀促漁港觀光

「北海夜金閃閃-2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」系列活動今晚登場，水舞秀將於今晚在淡水漁人碼頭展開，展演期間自至9月16...

士林夜市疫後湧人潮吸金 業者盼房東給喘息機會別漲租

士林夜市是台北市最大夜市，吸引國內外遊客造訪，然而垃圾亂象頻傳，今年在市府環保局與里長、自治會努力下，環境大幅改善，許多...

礦山藝術季3地景藝術 「車站」及「春夏秋冬」原音重現

2023礦山藝術季自昨天起到8月20日為期1個月，黃金博物館以「礦山進行式」為主題，邀在地居民與藝術家攜手打造充滿礦味的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦