連接新店、中和重要幹道 中安大橋24日起封閉2個月
為提升中安大橋機車迴轉地下道行車安全，新北市養工處表示，將於7月24日至9月21日，每日晚上10點至隔日上午6點辦理地下道照明改善工程，施工期間將封閉地下道，請用路人配合義交指揮改道行駛，若遇颱風天則順延施工。
中安大橋橫跨新店溪，是連接新店與中和的重要幹道，中安大橋機車迴轉地下道燈具老舊且照度不足，為保障用路人安全，本次辦理照明LED改善工程，並於夜間施工降低交通衝擊，整體工程完工後夜間照明將更加明亮，提升行車安全。
養工處表示，本次工程將於7月24日至9月21日，每日晚上10點至隔日上午6點進行，屆時將封閉中安大橋機車迴轉地下道，提醒機車駕駛改由新北環快永和安康段平面道路（往中和）至景平路接迴轉道，新北環快永和安康段(往新店)通行。
養工處說明，新北市從2021年起開始重新檢視轄內車行地下道及涵洞，根據各座地下道及涵洞交通事故發生率，安排照明改善工程順序，全面改採隧道專用LED照明燈具。市府已逐年完成三重力行路地下道、車路頭街涵洞以及中和新北環快穿越秀朗橋地下道等6處照明改善工程，今年再接再厲，除了正在改善的汐止中興路涵洞外，也將進行中安大橋機車迴轉道地下道及新樹地下道照明改善工程。
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