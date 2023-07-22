士林夜市疫後湧人潮吸金 業者盼房東給喘息機會別漲租

士林夜市是台北市最大夜市，吸引國內外遊客造訪，然而垃圾亂象頻傳，今年在市府環保局與里長、自治會努力下，環境大幅改善，許多業者挺過疫情，盼重新出發迎客，正因人潮帶來錢潮，也希望房東不要因此漲租，讓他們連喘息機會都沒有。

台北市士林夜市國際觀光發展協會總幹事魏啟倫坦言，現在多少還是會有垃圾，因為少部分民眾會隨機亂丟，協會也配合環保局、里長等相關單位打掃，朝環境整備努力，讓遊客不要覺得士林夜市是很髒亂的地方。

台北市士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山指出，士林夜市人潮多，國外觀光客也不少，環境髒亂會衝擊對外形象，市府環保局列為重點場域，加強環境整潔一定是加分。

蘇文山說，有別於疫情期間每晚1趟，清潔隊現在載運垃圾增為3趟，也會定期清理水溝，雖然不能說盡善盡美，還是有人會亂丟小包家用垃圾，但整體環境確實改善許多，籲民眾要有公德心，不要隨地亂丟垃圾。

另外，魏啟倫提及士林夜市出租率近期明顯回溫，舉例大東路店家超過200家，前年受疫情影響出現倒店潮，近四分之一店面貼招租，去年6月仍有20家以上要招租，隨著邊境開放、人潮變多，大品牌、網路電商實體化等陸續進駐，空屋率降低，目前招租店面約5家。

他舉例一棟3層樓、200坪的店面，現在租金每月70萬元，疫情期間出價10幾萬元都沒人租。他直言人潮一來，房東就開始漲租金，一漲就是每月1萬元，半年約就增加6萬元成本，希望房東不要因人潮帶來錢潮，讓業者連喘息機會都沒有。