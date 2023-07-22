士林夜市成堆垃圾山不再？北市半年取締告發是去年2倍

北市推動垃圾不落地行之有年，本報1月關注士林夜市業者與民眾亂扔垃圾造成髒亂，里長直呼「遊客是來逛夜市，還是來逛垃圾場？」市府歷經半年努力，增設垃圾桶、移動式攝影機抓違法者、定期清水溝等作為，尤其上半年取締告發件數更是去年2倍，顯見成效。即使觀光人潮變多，環境也未因此變得髒亂，居民和遊客都很有感。

士林區義信里長許立丕當時發現，夜市的閒置攤位或馬路上常遭人亂丟垃圾，有些攤商半夜打烊後，會將整理好一包包垃圾堆路邊，即使付費找人代收，清晨仍可見留在原地，不只增加清潔隊工作負擔，也可能發生狗貓咬破袋、其他人跟著扔等情形。

環保局2月後陸續邀集市場處、里長、兩自治會等單位開會，多管齊下強化商圈周邊垃圾收運與環境維護。除既有16組果皮箱，傍晚增設28個X型垃圾架，每2小時清運1次；因應攤商營業時間晚，增加夜間垃圾車清運次數；增設5支移動式攝影機取締、增派巡察員稽查；加強側溝清疏每季1次；規定業者自備垃圾袋供遊客丟棄垃圾。

環保局環境清潔管理科指出，移動式攝影機不定期變換點位，範疇為基河路、文林路、大南路等容易棄置點。去年垃圾包取締57件，今年1月至6月就有117件，經觀察初期違規頻繁，以4月35件最多，5月迄今降低為個位數，顯見成效。X型垃圾架可避免民眾亂丟垃圾，清潔隊能直接打包，減少打掃街道次數，提高清運效率。

許立丕深有感觸地說，過去士林夜市出租店面外，都是成堆垃圾，這半年經過各單位努力，建立SOP維持環境整潔，現在只要沒下雨，士林夜市總是滿滿人潮，而且鮮少看到有人亂丟垃圾，亂象確實大大改善。