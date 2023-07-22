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士林夜市成堆垃圾山不再？北市半年取締告發是去年2倍

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
士林夜市年初時常出現「垃圾落地」亂象。圖／許立丕提供
士林夜市年初時常出現「垃圾落地」亂象。圖／許立丕提供

北市推動垃圾不落地行之有年，本報1月關注士林夜市業者與民眾亂扔垃圾造成髒亂，里長直呼「遊客是來逛夜市，還是來逛垃圾場？」市府歷經半年努力，增設垃圾桶、移動式攝影機抓違法者、定期清水溝等作為，尤其上半年取締告發件數更是去年2倍，顯見成效。即使觀光人潮變多，環境也未因此變得髒亂，居民和遊客都很有感。

士林區義信里長許立丕當時發現，夜市的閒置攤位或馬路上常遭人亂丟垃圾，有些攤商半夜打烊後，會將整理好一包包垃圾堆路邊，即使付費找人代收，清晨仍可見留在原地，不只增加清潔隊工作負擔，也可能發生狗貓咬破袋、其他人跟著扔等情形。

環保局2月後陸續邀集市場處、里長、兩自治會等單位開會，多管齊下強化商圈周邊垃圾收運與環境維護。除既有16組果皮箱，傍晚增設28個X型垃圾架，每2小時清運1次；因應攤商營業時間晚，增加夜間垃圾車清運次數；增設5支移動式攝影機取締、增派巡察員稽查；加強側溝清疏每季1次；規定業者自備垃圾袋供遊客丟棄垃圾。

環保局環境清潔管理科指出，移動式攝影機不定期變換點位，範疇為基河路、文林路、大南路等容易棄置點。去年垃圾包取締57件，今年1月至6月就有117件，經觀察初期違規頻繁，以4月35件最多，5月迄今降低為個位數，顯見成效。X型垃圾架可避免民眾亂丟垃圾，清潔隊能直接打包，減少打掃街道次數，提高清運效率。

許立丕深有感觸地說，過去士林夜市出租店面外，都是成堆垃圾，這半年經過各單位努力，建立SOP維持環境整潔，現在只要沒下雨，士林夜市總是滿滿人潮，而且鮮少看到有人亂丟垃圾，亂象確實大大改善。

常逛士林夜市的民眾廖先生說，年初時，路上真的滿地垃圾、東塞西塞，現在再晚去逛都不太會見到，垃圾量降低至少8成，沿路吃喝走到路口就有垃圾桶可丟棄很方便。尤其邊境開放，觀光人潮變多，也沒因此造成更多髒亂。

里長許立丕指出，北市環保局在士林街福德宮對面增設移動式攝影機取締，垃圾亂象確實不再發生。記者林佳彣／攝影
里長許立丕指出，北市環保局在士林街福德宮對面增設移動式攝影機取締，垃圾亂象確實不再發生。記者林佳彣／攝影
近來只要沒下雨，士林夜市總是滿滿人潮。記者林佳彣／攝影
近來只要沒下雨，士林夜市總是滿滿人潮。記者林佳彣／攝影
農曆春節假期，士林夜市湧人潮，垃圾量隨之增加，清潔人員忙著恢復環境整潔。圖／許立丕提供
農曆春節假期，士林夜市湧人潮，垃圾量隨之增加，清潔人員忙著恢復環境整潔。圖／許立丕提供
清潔隊每2小時定期清運。記者林佳彣／攝影
清潔隊每2小時定期清運。記者林佳彣／攝影
士林夜市過去常發生「垃圾落地」，此為士林街福德宮外的垃圾亂象。圖／許立丕提供
士林夜市過去常發生「垃圾落地」，此為士林街福德宮外的垃圾亂象。圖／許立丕提供
台北市環保局在大南路、基河路等處，架設移動式攝影機取締亂丟垃圾者。記者林佳彣／攝影
台北市環保局在大南路、基河路等處，架設移動式攝影機取締亂丟垃圾者。記者林佳彣／攝影
環保局在士林夜市增設28個X型垃圾架，方便民眾丟棄垃圾，清潔隊也能直接打包，提高清運效率。記者林佳彣／攝影
環保局在士林夜市增設28個X型垃圾架，方便民眾丟棄垃圾，清潔隊也能直接打包，提高清運效率。記者林佳彣／攝影

夜市 垃圾桶

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