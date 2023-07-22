快訊

蘋果iPhone 15實機曝光和前代一樣？5細節你沒發現到「它其實有改變」

圖解新聞／天使輪沉沒 圖解600貨櫃散落的危險海域

52歲吳奇隆近照曝光 直擊「真實身材」現形網嚇壞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

礦山藝術季3地景藝術 「車站」及「春夏秋冬」原音重現

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
礦山共農計畫2.0，打造人與大自然互動的裝置。圖／黃金博物館提供
礦山共農計畫2.0，打造人與大自然互動的裝置。圖／黃金博物館提供

2023礦山藝術季自昨天起到8月20日為期1個月，黃金博物館以「礦山進行式」為主題，邀在地居民與藝術家攜手打造充滿礦味的藝術季，展出3件地景藝術作品；開幕式由膾炙人口經典名曲「車站」及「春夏秋冬」創作者林垂立原音重現，獲得滿場掌聲。

今年礦山藝術季共有3件地景藝術作品，包含織品藝術家鍾瓊儀設計的「洗衣井的秘密通道」、王俊淵打造的「時光之所」，以及由植物學家林暐翔規劃的「礦山共農計畫」。

這些作品皆採集礦山生活的日常記憶，與礦山長輩或學童透過編織、拼貼、種植等不同的手法，打造出各樣人與大自然互動的裝置。透過裝置，博物館、藝術家與居民合作，期待在方圓之地凝聚礦山時光，帶領文化旅人回味礦山盛況。

新北市文化局長張䕒育說，水金九地區有著豐厚的礦業文化資產底蘊，這些年黃金博物館持續透過藝術介入方式，與在地居民共同打造「青春山海線」重要節點，串連山海聚落成為「黃金山城─礦業文化」美學廊帶的示範點。這裡不僅有國際級的風景景點，更擁有深厚的礦業文化涵養，透過藝術季，期待邀請更多的文化旅人，一同欣賞這座美麗的礦山。

今年文化行旅由瑞芳區公所辦理的黃金山城饗宴打頭陣，走訪猴硐「礦工日常行旅」及金瓜石「漫步山城時光」。黃金博物館串連三峽、樹林區公所，與在地文史工作者一同深探三峽、樹林及水湳洞的礦業發展脈絡，走訪三峽「礦業大亨的傳奇故事」、樹林「時空旅人的遺跡秘境」及水湳洞「礦業專家的記憶地圖」。活動期間，也有多場次由在地學校、表演團體帶來的表演藝術，在瑞芳、金瓜石街區，讓遊客均能體驗水金九的溫暖樣貌。

更多活動資訊請上黃金博物館官網臉書粉絲頁查詢。

主持人吳乾正里長身兼在地達人，導遊金瓜石以及地景藝術。圖／黃金博物館提供
主持人吳乾正里長身兼在地達人，導遊金瓜石以及地景藝術。圖／黃金博物館提供
台語知名音樂人林垂立揭幕，演唱經典名曲「車站」及「春夏秋冬」。圖／黃金博物館提供
台語知名音樂人林垂立揭幕，演唱經典名曲「車站」及「春夏秋冬」。圖／黃金博物館提供
2023礦山藝術季「礦山進行式」揭幕，歡迎民眾一欣賞礦山。圖／黃金博物館提供
2023礦山藝術季「礦山進行式」揭幕，歡迎民眾一欣賞礦山。圖／黃金博物館提供

礦山 黃金博物館 藝術家

延伸閱讀

「抹茶小丸子」最佳觀賞期！ 3000株超療癒「冬山波波草」 搭著風箏地景藝術拍更可愛

大溪礦業遺址另類三不管 桃園文化局：權限內調查文資

61歲天王劉德華跨界辦藝術展：「我需要的只是一個空間」

也來策展！陳柏霖x蘇富比當代藝術專拍下週舉槌

相關新聞

設計巧思藏危機？北藝安全門恐傷人

台北表演藝術中心歷經10年完工，目前仍在試營運，仍有諸多環境缺失，包括自行車牽引道無任何防護措施，可能從斜坡道滾至人行道...

礦山藝術季3地景藝術 「車站」及「春夏秋冬」原音重現

2023礦山藝術季自昨天起到8月20日為期1個月，黃金博物館以「礦山進行式」為主題，邀在地居民與藝術家攜手打造充滿礦味的...

公車友善心運動 「乘客都是神秘客」

北市公車每日營運達2萬5千班次，平均日載客近110萬人次，市府推動「公車友善心運動」邁入第16年，今年著重輪椅族、推嬰兒...

板橋浮洲都計通檢案 將送中央審議

新北市板橋浮洲都市計畫通盤檢討案昨審議通過，將送內政部審議，面積共逾278公頃，是板橋最大都計檢討案，開發後可取得公設用...

萬里又見飛行傘 警蒐證通報

新北市萬里區北基里山上一處飛行場地，因屬於山坡地保育區農牧用地，不可做農業以外用途，去年飛行傘意外頻傳，市府體育處前年勒...

淡水益品書屋飄來咖啡香 邀成真咖啡沉浸式體驗

很多人喜歡走進咖啡館，感受咖啡館裡的悠閒氛圍以及濃郁咖啡香，而位於淡水的益品書屋，這次館方邀請到咖啡界的精品，成真咖啡來進行一場香氣四溢的咖啡講座，成真咖啡表示，這次不單只是分享咖啡故事與理念，更帶來了2位的咖啡師，現場準備許多的工具與咖啡豆，要教大家怎麼做出自己喜歡的手沖咖啡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦