礦山藝術季3地景藝術 「車站」及「春夏秋冬」原音重現

2023礦山藝術季自昨天起到8月20日為期1個月，黃金博物館以「礦山進行式」為主題，邀在地居民與藝術家攜手打造充滿礦味的藝術季，展出3件地景藝術作品；開幕式由膾炙人口經典名曲「車站」及「春夏秋冬」創作者林垂立原音重現，獲得滿場掌聲。

今年礦山藝術季共有3件地景藝術作品，包含織品藝術家鍾瓊儀設計的「洗衣井的秘密通道」、王俊淵打造的「時光之所」，以及由植物學家林暐翔規劃的「礦山共農計畫」。

這些作品皆採集礦山生活的日常記憶，與礦山長輩或學童透過編織、拼貼、種植等不同的手法，打造出各樣人與大自然互動的裝置。透過裝置，博物館、藝術家與居民合作，期待在方圓之地凝聚礦山時光，帶領文化旅人回味礦山盛況。

新北市文化局長張䕒育說，水金九地區有著豐厚的礦業文化資產底蘊，這些年黃金博物館持續透過藝術介入方式，與在地居民共同打造「青春山海線」重要節點，串連山海聚落成為「黃金山城─礦業文化」美學廊帶的示範點。這裡不僅有國際級的風景景點，更擁有深厚的礦業文化涵養，透過藝術季，期待邀請更多的文化旅人，一同欣賞這座美麗的礦山。

今年文化行旅由瑞芳區公所辦理的黃金山城饗宴打頭陣，走訪猴硐「礦工日常行旅」及金瓜石「漫步山城時光」。黃金博物館串連三峽、樹林區公所，與在地文史工作者一同深探三峽、樹林及水湳洞的礦業發展脈絡，走訪三峽「礦業大亨的傳奇故事」、樹林「時空旅人的遺跡秘境」及水湳洞「礦業專家的記憶地圖」。活動期間，也有多場次由在地學校、表演團體帶來的表演藝術，在瑞芳、金瓜石街區，讓遊客均能體驗水金九的溫暖樣貌。