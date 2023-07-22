聽新聞
test
0:00 / 0:00

板橋浮洲都計通檢案 將送中央審議

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
板橋浮洲都市計畫面積共計278.50公頃，為板橋最大通盤檢討案，圖為現況空拍圖。圖／新北市城鄉局提供
板橋浮洲都市計畫面積共計278.50公頃，為板橋最大通盤檢討案，圖為現況空拍圖。圖／新北市城鄉局提供

新北市板橋浮洲都市計畫通盤檢討案昨審議通過，將送內政部審議，面積共逾278公頃，是板橋最大都計檢討案，開發後可取得公設用地公園、綠地、廣場等，並配合泰板輕軌預留30米路廊，未來可透過輕軌串連新莊、泰山、五股及板橋亞東醫院。議員認為，市府要加快程序，若做商業區需要做好配套，避免浪費用地。

城鄉局長黃國峰表示，板橋浮洲都市計畫面積共計278.50公頃，其中既有社區之再發展區面積共62.83公頃，將鼓勵都更改善環境，並在浮洲車站南側劃定兩處共2.77公頃之TOD策略性更新地區，未來將透過公辦都更帶動周邊翻轉更新。

為配合2050淨零碳目標，也鼓勵區內建築朝此方向設計，也結合TOD發展概念，於浮洲車站及捷運亞東醫院站周邊訂定增額容積規定，以及將場站沿線部分地區變更為商業區再發展區，以增加土地商業使用也可兼供住宅使用彈性。

其餘地段將透過區段徵收的方式開發，面積約100.91公頃，開發後可取得公設用地54.75公頃，其中包括8.47公頃的公園、綠地、廣場，並配合泰板輕軌預留30米路廊，未來可透過輕軌串連新莊、泰山、五股及板橋亞東醫院，期望提升浮洲地區生活品質及提供便捷的交通系統。

市議員黃淑君表示，未來通檢案將送內政部審議，多項開發細節也要跟在地代表溝通，包含浮洲的汙水接管、社宅、抵價地回饋、配地合理等，盼市府能傾聽地方民意，逐一落實，讓浮洲成為板橋副都心。

市議員劉美芳認為，該處是新北市中心的寶地，過去案子在地方受到很多阻礙，包含工廠搬遷問題，現在好不容易送到中央，除了市府要加快程序，若有要做商業區，也需要做好相關配套措施，避免浪費用地。

城鄉局說，配合當地民意調整規畫方案，例如國光段市場用地經確認無使用需求後，取消市場用地改回住宅區；大觀路一段28、29巷既有密集住宅聚落約3.87公頃排除區段徵收範圍，在符合理性及適當比例下保障居住權益；另外也劃設5公頃產業專用區，可供當地現有產業安置，更串連遠東通訊園區，形塑科技產業鏈。

輕軌 議員

延伸閱讀

影／基隆大樓掉「整排磚磈」砸車 車主嘆：板橋才冷氣機砸死人

男軌道攔列車還「拍打車門」 網狂酸：把輕軌當小黃？

指社會住宅是「窮人維他命」 郭台銘：願開公益性質社宅公司做示範

超過278公頃、板橋最大通盤檢討案通過 將送內政部審議

相關新聞

設計巧思藏危機？北藝安全門恐傷人

台北表演藝術中心歷經10年完工，目前仍在試營運，仍有諸多環境缺失，包括自行車牽引道無任何防護措施，可能從斜坡道滾至人行道...

公車友善心運動 「乘客都是神秘客」

北市公車每日營運達2萬5千班次，平均日載客近110萬人次，市府推動「公車友善心運動」邁入第16年，今年著重輪椅族、推嬰兒...

板橋浮洲都計通檢案 將送中央審議

新北市板橋浮洲都市計畫通盤檢討案昨審議通過，將送內政部審議，面積共逾278公頃，是板橋最大都計檢討案，開發後可取得公設用...

萬里又見飛行傘 警蒐證通報

新北市萬里區北基里山上一處飛行場地，因屬於山坡地保育區農牧用地，不可做農業以外用途，去年飛行傘意外頻傳，市府體育處前年勒...

淡水益品書屋飄來咖啡香 邀成真咖啡沉浸式體驗

很多人喜歡走進咖啡館，感受咖啡館裡的悠閒氛圍以及濃郁咖啡香，而位於淡水的益品書屋，這次館方邀請到咖啡界的精品，成真咖啡來進行一場香氣四溢的咖啡講座，成真咖啡表示，這次不單只是分享咖啡故事與理念，更帶來了2位的咖啡師，現場準備許多的工具與咖啡豆，要教大家怎麼做出自己喜歡的手沖咖啡...

淡水公司田溪新魚梯銳角恐傷魚 議員會勘要求改善

新北市水利局今年在淡水公司田溪施作國內首次使用預鑄系統的組合式全斷面魚梯道，強調使用了預鑄混凝土板及配合天然塊石營造階梯式魚道，除了減少混凝土用量外，施工現場也不需組模及灌漿，施工快速且又能降低對水域污染的衝擊，但新北市議員鄭宇恩表示，看在居民和生態學者眼中，這魚梯的設計，恐怕會傷害到魚類洄游...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦