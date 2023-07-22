板橋浮洲都計通檢案 將送中央審議

新北市板橋浮洲都市計畫通盤檢討案昨審議通過，將送內政部審議，面積共逾278公頃，是板橋最大都計檢討案，開發後可取得公設用地公園、綠地、廣場等，並配合泰板輕軌預留30米路廊，未來可透過輕軌串連新莊、泰山、五股及板橋亞東醫院。議員認為，市府要加快程序，若做商業區需要做好配套，避免浪費用地。

城鄉局長黃國峰表示，板橋浮洲都市計畫面積共計278.50公頃，其中既有社區之再發展區面積共62.83公頃，將鼓勵都更改善環境，並在浮洲車站南側劃定兩處共2.77公頃之TOD策略性更新地區，未來將透過公辦都更帶動周邊翻轉更新。

為配合2050淨零碳目標，也鼓勵區內建築朝此方向設計，也結合TOD發展概念，於浮洲車站及捷運亞東醫院站周邊訂定增額容積規定，以及將場站沿線部分地區變更為商業區再發展區，以增加土地商業使用也可兼供住宅使用彈性。

其餘地段將透過區段徵收的方式開發，面積約100.91公頃，開發後可取得公設用地54.75公頃，其中包括8.47公頃的公園、綠地、廣場，並配合泰板輕軌預留30米路廊，未來可透過輕軌串連新莊、泰山、五股及板橋亞東醫院，期望提升浮洲地區生活品質及提供便捷的交通系統。

市議員黃淑君表示，未來通檢案將送內政部審議，多項開發細節也要跟在地代表溝通，包含浮洲的汙水接管、社宅、抵價地回饋、配地合理等，盼市府能傾聽地方民意，逐一落實，讓浮洲成為板橋副都心。

市議員劉美芳認為，該處是新北市中心的寶地，過去案子在地方受到很多阻礙，包含工廠搬遷問題，現在好不容易送到中央，除了市府要加快程序，若有要做商業區，也需要做好相關配套措施，避免浪費用地。

城鄉局說，配合當地民意調整規畫方案，例如國光段市場用地經確認無使用需求後，取消市場用地改回住宅區；大觀路一段28、29巷既有密集住宅聚落約3.87公頃排除區段徵收範圍，在符合理性及適當比例下保障居住權益；另外也劃設5公頃產業專用區，可供當地現有產業安置，更串連遠東通訊園區，形塑科技產業鏈。