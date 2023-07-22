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公車友善心運動 「乘客都是神秘客」

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市交通局指出，公車駕駛需遵守服務特殊需求乘客的乘車流程，包含以廣播告知車內乘客、操作斜坡板及服務輪椅乘客上車等。記者林佳彣／攝影
北市交通局指出，公車駕駛需遵守服務特殊需求乘客的乘車流程，包含以廣播告知車內乘客、操作斜坡板及服務輪椅乘客上車等。記者林佳彣／攝影

北市公車每日營運達2萬5千班次，平均日載客近110萬人次，市府推動「公車友善心運動」邁入第16年，今年著重輪椅族、推嬰兒車、視障族群及行動不便者的無障礙友善服務，駕駛拒載將依公路法開罰9千元。北市交通局長謝銘鴻表示，「乘客都是我們的神秘客」，任何申訴可利用1999等管道反映。

有別於過往博愛座、防疫主題，今年聚焦4大族群友善服務，透過友善關懷與親切服務，讓特殊需求與一般乘客能安心搭乘。公運處攜手靖娟民間基金會規畫系列活動，包含即日起至8月20的人氣駕駛票選、網路留言，9月至10月安全友善公車進校宣導，以及12月16日優良駕駛頒獎典禮表揚。

公運處辦記者會宣傳，現場以新型電動公車展示「輪椅族上下車SOP」，駕駛看到輪椅乘客準備停靠、以廣播告知車內乘客、操作斜坡板及服務乘客上車、固定輪椅位置並繫緊安全帶、詢問下車站，待收起斜坡板後離站。

公車駕駛葉凌君分享，她在三重客運服務近9年，曾在松山機場載到一視障乘客，因擔心對方會跌倒，將車停好後下車攙扶，乘客肯定她有耐心，會提醒要「停車囉、轉彎囉、小心扶好」。

公運處業務稽查科長郭献文表示，北市平均每日載客近110萬人次，長者占逾2成，駕駛服務約300名乘客；過去曾統計輪椅族搭乘狀況，一年近9萬人次。

北市去年申訴公車服務品質優缺失成案數8122件，5470件缺失中有51件未依標準作業程序符務特殊需求乘客，包含未幫繫安全帶或安全扣等，5件拒載輪椅、視障等特殊需求乘客，2件拒載老人。

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