淡水益品書屋飄來咖啡香 邀成真咖啡沉浸式體驗

很多人喜歡走進咖啡館，感受咖啡館裡的悠閒氛圍以及濃郁咖啡香，而位於淡水的益品書屋，這次館方邀請到咖啡界的精品，成真咖啡來進行一場香氣四溢的咖啡講座，成真咖啡表示，這次不單只是分享咖啡故事與理念，更帶來了2位的咖啡師，現場準備許多的工具與咖啡豆，要教大家怎麼做出自己喜歡的手沖咖啡。

成真咖啡人資部經理鄭玉婷表示，這次特別幫大家設計精品咖啡主題，去跟生活做結合，如何從生活中去挑選自己喜歡的咖啡，因此從產區、處理法以及焙度方式，去讓大家了解怎麼挑選咖啡豆，而現場也帶來許多的咖啡豆來一起體驗不同焙度的咖啡豆會用不同的處理方式，就會產生不一樣的香氣與味道。

益品書屋表示，成真咖啡透過四大關鍵，包括咖啡生豆採「直接貿易」，讓產區農民有更好收入，銷售由冠軍團隊所打造的咖啡，獲利50%捐助「非洲潔淨水計畫」，不僅是非洲選購咖啡豆，更回饋非洲使當地人有清潔乾淨的水喝，讓咖啡循環世界美好，而這次講座從四大洲產區、品種、處理法、焙度，挑選自己喜歡的咖啡，以及學習品評的小技巧，享受屬於自己家中的咖啡沈浸式體驗，一起走入美好的精品咖啡生活中。