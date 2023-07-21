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淡水公司田溪新魚梯銳角恐傷魚 議員會勘要求改善

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市水利局在淡水公司田溪施作全國首創生態工法魚梯道，要提升魚道串聯上下游棲息地遷徙效益，但新北市議員鄭宇恩表示，看在居民和生態學者眼中，這魚梯的設計，恐怕會傷害到魚類洄游。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市水利局在淡水公司田溪施作全國首創生態工法魚梯道，要提升魚道串聯上下游棲息地遷徙效益，但新北市議員鄭宇恩表示，看在居民和生態學者眼中，這魚梯的設計，恐怕會傷害到魚類洄游。 圖／紅樹林有線電視提供

新北水利局今年在淡水公司田溪施作國內首次使用預鑄系統的組合式全斷面魚梯道，強調使用了預鑄混凝土板及配合天然塊石營造階梯式魚道，除了減少混凝土用量外，施工現場也不需組模及灌漿，施工快速且又能降低對水域污染的衝擊，但新北市議員鄭宇恩表示，看在居民和生態學者眼中，這魚梯的設計，恐怕會傷害到魚類洄游。

新北市議員鄭宇恩表示，以H型鋼和預鑄工法設置的魚梯，直角的設計造成剝離溢流產生空洞，恐怕導致魚類無法洄游溯源，在102年經濟部水利署公布的水利工程技術規範中就曾經提醒這個問題。另外H型鋼的銳角，恐怕也會造成生物在上溯過程中受傷。而荒野保護協會陳江河說，公司田溪常見的洄游魚類有溪哥、馬口魚等，而這新做好的生態魚道工法雖然值得肯定，但有些部份還是可以來做改善。

新北市水利局科長黃茂松表示，全國首創生態工法魚梯道，以自然環境特性及生態保育納入整體考量，回饋滾動調整施工工序及工法，提升魚道串聯上下游棲息地遷徙效益，經過完工後的觀察與研究，對於生態是沒有問題的，也能夠有好的成效，對於這次會勘，未來也會來進行細部改善。

魚類 淡水 新北 議員 水利局 生態保育

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