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劉家肉粽回饋鄉里 捐石門衛生所醫療儀器

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
石門區衛生所舉辦捐贈儀式，感謝劉家肉粽為偏鄉醫療的付出。 圖／紅樹林有線電視提供
石門區衛生所舉辦捐贈儀式，感謝劉家肉粽為偏鄉醫療的付出。 圖／紅樹林有線電視提供

石門區醫療資源不足，衛生所就是在地鄉親的求醫首選，甚至也可以說是唯一選擇，而知名肉粽店家劉家肉粽，有感於石門位處偏鄉醫療資源不足，特別回饋鄉里捐贈醫療儀器，今年為石門衛生所增添兩台醫療生力軍，分別是心電圖與視力檢查儀。為了感謝劉老闆的慷慨解囊，石門區衛生所舉辦了捐贈儀式，向鄉親報告這個好消息，並且也感謝劉家肉粽為偏鄉醫療的付出。

石門區衛生所主任陳凡倩指出，舊有的心電圖儀器因為石門潮濕，線路接觸不良又老舊，雖經過維修，但也擔心所檢測出來的數據有失精準，加上跑數據、上傳的速度也慢，有了新的心電圖檢測儀，讓數據更精確，檢測時間也更快。另外新的視力檢查儀可以遠端操控，同仁不再需要站在檢測儀前指檢測看板，加上是輕便可移動式，讓衛生所外出社區健康檢查更便利。

石門區長曾明華表示，來參與儀式並感謝劉家肉粽為偏鄉醫療的挹注，深感偏鄉醫療資源的不足，加上石門診所少，鄉親有求醫需求，第一時間都會選擇石門衛生所，可以說是必須擔起整個石門區民眾的醫療需求，好在有在地企業對於石門醫療的關注，並無私的回饋奉獻造福鄉里，讓有相關求醫需求的鄉親看病不再需要舟車勞頓跑大醫院，也可以給鄉親最即時的醫療協助。

石門 衛生所 偏鄉

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