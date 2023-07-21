超過278公頃、板橋最大通盤檢討案通過 將送內政部審議
板橋浮洲都市計畫通盤檢討案今天在新北市都市計畫委員會審議通過，將續報內政部都委員會審議。除透過都更鼓勵翻轉容貌，其餘地區將以區段徵收方式開發。議員認為，這邊是市中心寶地，未來多項開發細節也須溝通清楚並落實。
城鄉局長黃國峰表示，板橋浮洲都市計畫面積共計278.50公頃，其中既有社區之再發展區面積共62.83公頃，將鼓勵都更改善環境，並在浮洲車站南側劃定兩處共2.77公頃之TOD策略性更新地區，未來將透過公辦都更帶動周邊翻轉更新。
為配合2050淨零碳目標，也鼓勵區內建築朝此方向設計，也結合TOD發展概念，於浮洲車站及捷運亞東醫院站周邊訂定增額容積規定，以及將場站沿線部分地區變更為商業區再發展區，以增加土地商業使用也可兼供住宅使用彈性。
其餘地段將透過區段徵收的方式開發，面積約100.91公頃，開發後可取得公設用地54.75公頃，其中包括8.47公頃的公園、綠地、廣場，並配合泰板輕軌預留30米路廊，未來可透過輕軌串聯新莊、泰山、五股及板橋亞東醫院，期望提升浮洲地區生活品質及提供便捷的交通系統。
民進黨議員黃淑君表示，未來通檢案將送內政部審議，多項開發細節也要跟在地代表溝通，包含浮洲的汙水接管、社宅、抵價地回饋、配地合理等，盼市府能傾聽地方民意，逐一落實，讓浮洲成為板橋副都心；
國民黨議員劉美芳認為，該處是新北市中心的寶地，過去案子在地方受到很多阻礙，包含工廠搬遷問題，現在好不容易送到中央，除了市府要加快程序，若有要做商業區，也需要做好相關配套措施，避免浪費用地。
城鄉局也說，本次也配合當地民意調整規劃方案，例如國光段市場用地經確認無使用需求後，取消市場用地改回住宅區；以及民眾關心大觀路一段28、29巷既有密集住宅聚落約3.87公頃排除區段徵收範圍，在符合合理性及適當比例下保障居住權益。另外也劃設5公頃產業專用區，可供當地現有產業安置，更串聯遠東通訊園區，形塑科技產業鏈。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言