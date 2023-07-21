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不卡了！新北9處設偏心左轉車道 車禍平均件數少21%

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
交通局今年陸續完成板橋館前西路、南雅西路與府中路多岔路口等9處道路車道瘦身及設置「偏心左轉車道」。圖／新北交通局提供
交通局今年陸續完成板橋館前西路、南雅西路與府中路多岔路口等9處道路車道瘦身及設置「偏心左轉車道」。圖／新北交通局提供

新北市為紓解塞車問題，交通局今年陸續完成板橋館前西路、南雅西路與府中路多岔路口等9處道路車道瘦身及設置「偏心左轉車道」，縮短尖峰塞車時間，事故平均件數也減少約21%，近4年已完成50處路口「偏心左轉車道」調整及標線改造，讓直行車不再被左轉車卡住。

新北市交通局交通管制工程科長林昭賢表示，為提升行車安全，加強檢討轉向量大的瓶頸路口和易肇事路口，針對車輛在變換車道時易發生擦撞，及轉彎車與直行車的側撞，利用縮減車道寬度來設計偏心左轉車道，以減少路口干擾並提升安全性。

偏心左轉車道是讓左轉車輛直行時，透過槽化線導引，漸變進入左轉車道，不會擋住後方直行車狀況，減少直行車被迫由右側切出變換車道，易與後方來車追撞發生事故。

林昭賢指出，板橋館前西路、南雅西路及府中路多岔路口因鄰近湳雅夜市、傳統市場及學校，平日尖峰往來車流量大，加上公車、汽機車轉向量大，往往會干擾到直行車的行車順暢，形成交通瓶頸。

林昭賢說，館前西路原配置雙向4車道，經將每個車道寬度縮小為2.8至3公尺，並利用車道中心線偏移及路口停止線往前調整，增設約50公尺長的偏心左轉車道，搭配號誌分流轉向與直行，讓汽機車族能依照標線與號誌指示直接左轉，縮短壅塞時間。

交通局統計，以去年調整的偏心左轉車道事故資料顯示，平均約可減少21%事故件數，今年也陸續完成板橋中正路與新月一街、中和安樂路與安平路、林口中山路與竹林路等9處道路車道配置調整及設置偏心左轉車道，未來將持續標線改造及增設偏心左轉車道等交通工程。

偏心左轉車道是讓左轉車輛直行時，透過槽化線導引，漸變進入左轉車道，不會擋住後方直行車。圖／新北交通局提供
偏心左轉車道是讓左轉車輛直行時，透過槽化線導引，漸變進入左轉車道，不會擋住後方直行車。圖／新北交通局提供

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