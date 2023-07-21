與傘兵秦良丰視訊 蔣萬安送「鋼鐵人」給他打氣

陸軍航特部下士秦良丰2018年進行跳傘訓練時，從400公尺高空墜地奇蹟生還，並展現堅強意志復健，台北市長蔣萬安展現溫暖性格，昨請北市兵役局前往高雄的醫院探視，並與秦視訊通，贈送鋼鐵人模型，盼秦家如鋼鐵般的堅韌，祝福這位陽光男孩早日康復。

蔣萬安今在臉書發文指出，5年前的一場跳傘意外，81年次的陸軍航特部下士秦良丰自400公尺高空墜地，從失去呼吸心跳到能站能走，支撐他的是一顆正向的心。兩周前看到秦良丰的復健大有進展，能獨立下階梯。內心深深受感動，也思考著自己能夠為良丰做些什麼。

蔣萬安指出，昨天請兵役局前往高雄的醫院探視，也和秦家人視訊通話，看著秦爸、秦媽和良丰3人，向他們表達內心的觸動，也為一家人加油打氣，期盼他的復健進程更有斬獲。

蔣萬安說，他們一家人掛著燦爛笑容，忍住復健期間無法說盡的辛苦，用最正向的力量，盡最大的努力，為康復返家拚盡全力。他知道秦良丰喜歡復仇者聯盟，因而挑選鋼鐵人代表自己的一點心意。祝福這位陽光男孩早日康復，也盼秦家如鋼鐵般的堅韌，能夠為大家帶來無盡的希望。