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葫蘆墩文化中心周六日免費DIY 29日清水圖書館吳小樂說推理

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
全國唯一以「推理文學」為主題特色的台中市清水圖書館，7月至11月推出作家來解謎活動，討論度高。圖／清水圖書館提供
全國唯一以「推理文學」為主題特色的台中市清水圖書館，7月至11月推出作家來解謎活動，討論度高。圖／清水圖書館提供

炎炎夏日，氣溫飆破30度，不少家長帶著孩子到圖書館消暑。葫蘆墩文化中心與「EIET遊戲解說營」合作推出「人文．生態．風能fun暑假藝文特展」，即日起每周六、日有免費DIY體驗及闖關遊戲，採現場報名；清水圖書館舉辦作家來解謎活動，本月29日由作家吳曉樂講述「最難的推理，莫屬社會議題」。

不用去海邊就可以飽覽豐富的濱海生態與海底生物，葫蘆墩文化中心舉辦「人文．生態．風能fun暑假藝文特展」，「EIET遊戲解說營」執行長鄭清海指出，此次展出匯集20多位會員的攝影及手創作品，包括：隨處可見的黃槿葉做成布袋戲偶、各式種子創作可愛的昆蟲、動物，還有簡單有趣的吸管螃蟹等作品。

其中，完全免費的手作課程，最受大小朋友歡迎，即日起至8月27日，於每周六、日兩天舉辦4場次，採當日現場報名。

全國唯一以「推理文學」為主題特色的台中市清水圖書館，7月至11月推出作家來解謎活動，邀請推理作家吳曉樂、既晴、唐墨及天地無限等多位老師，到圖書館跟推理迷們一起解謎。

清水圖書館表示，推理文學講堂深受推理迷喜愛，7月29日由作家吳曉樂打頭陣，講述「最難的推理，莫屬社會議題」，看過各式各樣的密室跟詭計小說之後，才發現到最難推理的莫過於社會議題。

8月12日邀請老師既晴分享新書「艋舺謀殺事件」，這是台灣文學史上第一部犯罪小說，原著作者さんぽん（三本）於1898年以日文連載於「台灣新報」，2023年才由既晴老師譯成中文，帶領民眾回到1898年，重回當時台灣犯罪小說史。

全國唯一以「推理文學」為主題特色的台中市清水圖書館，7月至11月推出作家來解謎活動，討論度高。圖／清水圖書館提供
全國唯一以「推理文學」為主題特色的台中市清水圖書館，7月至11月推出作家來解謎活動，討論度高。圖／清水圖書館提供
葫蘆墩文化中心推出「人文．生態．風能fun暑假藝文特展」，即日起每周六、日有免費DIY體驗及闖關遊戲，深受親子喜愛。圖／葫蘆墩文化中心提供
葫蘆墩文化中心推出「人文．生態．風能fun暑假藝文特展」，即日起每周六、日有免費DIY體驗及闖關遊戲，深受親子喜愛。圖／葫蘆墩文化中心提供
葫蘆墩文化中心推出「人文．生態．風能fun暑假藝文特展」，即日起每周六、日有免費DIY體驗及闖關遊戲，深受親子喜愛。記者林佩均／攝影
葫蘆墩文化中心推出「人文．生態．風能fun暑假藝文特展」，即日起每周六、日有免費DIY體驗及闖關遊戲，深受親子喜愛。記者林佩均／攝影
葫蘆墩文化中心推出「人文．生態．風能fun暑假藝文特展」，即日起每周六、日有免費DIY體驗及闖關遊戲，深受親子喜愛。圖／葫蘆墩文化中心提供
葫蘆墩文化中心推出「人文．生態．風能fun暑假藝文特展」，即日起每周六、日有免費DIY體驗及闖關遊戲，深受親子喜愛。圖／葫蘆墩文化中心提供

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