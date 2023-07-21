北流工程款1.9億未結清 北市府批柯卸任前不出錢

台北流行音樂中心爆出尚有1.9億元工程款未結，每日利息達80萬元，引發前市長柯文哲辦公室跟文化部互槓。柯文哲昨呼籲市長蔣萬安，要相信柯文哲「不是歪哥的人」，現在既然中央不願意出錢，那就北市府自己出，事情就解決了。北市府發言人殷瑋反擊，柯文哲去年12月卸任前，為什麼不自己出錢？

柯文哲解釋，他卸任前把缺多少錢都算好，也跟廠商完成協調，他不會圖利廠商，如果繼續糾結跟中央討論要補助，每天要面對80萬元利息，這筆錢從北市府或中央支出，其實都是國家的錢，為這件事情頻繁公文往來，政府要解決問題，不要製造問題，政府要有信用。

柯文哲建議，蔣萬安如果中央確定不給錢，那就北市府自行解決，現在又回頭跟中央討論，每天就是利息80萬元，不如趕快給掉就算了。如果是民進黨執政的縣市，中央就會給錢，非民進黨執政縣市就沒錢，北市府何必「答嘴鼓」。

蔣萬安說，他的態度一直都是面對問題、解決問題，其實北流的廠商去年就已知道開始每個月付80萬，團隊上任後，積極面對設法解決，包含文化局2次拜會文化部，希望得到圓滿解決，當然絕對以市民權益最優先考量。

殷瑋反問，如果「市府自己出」是柯前市長的立場，能不能告訴大家，從111年4月及6月兩筆調解金額成立，一直到柯前市長12月卸任，當時的柯市府有長達8個月的時間可以付清，為什麼不自己出錢？柯辦日前才公開表示是「原本文化部承諾編列預算給北市，後來卻又不願給付」，現在柯前市長說的卻是「市府趕快付一付」，是不是應該請柯前市長確認好立場，再來討論？