聽新聞
test
0:00 / 0:00

北流工程款1.9億未結清 北市府批柯卸任前不出錢

聯合報／ 記者林縉明楊正海翁唯真／連線報導

台北流行音樂中心爆出尚有1.9億元工程款未結，每日利息達80萬元，引發前市長柯文哲辦公室跟文化部互槓。柯文哲昨呼籲市長蔣萬安，要相信柯文哲「不是歪哥的人」，現在既然中央不願意出錢，那就北市府自己出，事情就解決了。北市府發言人殷瑋反擊，柯文哲去年12月卸任前，為什麼不自己出錢？

柯文哲解釋，他卸任前把缺多少錢都算好，也跟廠商完成協調，他不會圖利廠商，如果繼續糾結跟中央討論要補助，每天要面對80萬元利息，這筆錢從北市府或中央支出，其實都是國家的錢，為這件事情頻繁公文往來，政府要解決問題，不要製造問題，政府要有信用。

柯文哲建議，蔣萬安如果中央確定不給錢，那就北市府自行解決，現在又回頭跟中央討論，每天就是利息80萬元，不如趕快給掉就算了。如果是民進黨執政的縣市，中央就會給錢，非民進黨執政縣市就沒錢，北市府何必「答嘴鼓」。

蔣萬安說，他的態度一直都是面對問題、解決問題，其實北流的廠商去年就已知道開始每個月付80萬，團隊上任後，積極面對設法解決，包含文化局2次拜會文化部，希望得到圓滿解決，當然絕對以市民權益最優先考量。

殷瑋反問，如果「市府自己出」是柯前市長的立場，能不能告訴大家，從111年4月及6月兩筆調解金額成立，一直到柯前市長12月卸任，當時的柯市府有長達8個月的時間可以付清，為什麼不自己出錢？柯辦日前才公開表示是「原本文化部承諾編列預算給北市，後來卻又不願給付」，現在柯前市長說的卻是「市府趕快付一付」，是不是應該請柯前市長確認好立場，再來討論？

柯文哲 北市 利息

延伸閱讀

柯文哲要北市府付北流1.9億 藍議員：若在柯任內吞得下這口氣？

蔣萬安確定出席雙城論壇？ 市議會將抽3隨行議員名單

藍營要郭台銘分散柯文哲票拉抬選情？ 侯友宜笑吐一句

柯文哲赴烘爐地參拜交通管制 民眾轟：憑什麼有特權

相關新聞

北市天坑搶修通車 後續監測半年

北市大同區南京西路近貴德街口「天坑」經北市府搶修已通車，但在地住戶忍受兩次崩塌，生活影響大，議員希望市府對生活受影響的里...

三鶯線採半遮音式 民憂通車噪音

新北市捷運三鶯線正如火如荼施工中，有民眾反映未來完工後遮音罩採用半遮式，擔心通車後噪音影響居民生活。新北市捷運局回應，隔...

赴雙城論壇 議會將抽3人隨團

台北上海雙城論壇預定8月下旬舉辦，行程規畫3天2夜，北市議會將抽出3位公費隨團議員，市長蔣萬安幾乎確定將親自出席，預料藍...

北流工程款1.9億未結清 北市府批柯卸任前不出錢

台北流行音樂中心爆出尚有1.9億元工程款未結，每日利息達80萬元，引發前市長柯文哲辦公室跟文化部互槓。柯文哲昨呼籲市長蔣...

柯文哲要北市府付北流1.9億 藍議員：若在柯任內吞得下這口氣？

台北流行音樂中心爆出尚有1.9億元工程款未結，每日利息達80萬元，不過前市長柯文哲今天受訪呼籲台北市長蔣萬安，中央不願意...

北市萬安演習24日登場 公車停駛、捷運只進不出

台北市24日舉行萬安46號演習，台北市交通局指出，屆時行駛中的市區公車將停在路邊或站台，請乘客下車疏散，捷運列車則會正常...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦