赴雙城論壇 議會將抽3人隨團

台北上海雙城論壇預定8月下旬舉辦，行程規畫3天2夜，北市議會將抽出3位公費隨團議員，市長蔣萬安幾乎確定將親自出席，預料藍、綠、白黨團都有議員參與。綠營批，「共機擾台」不斷，蔣萬安違背議會決議參加論壇，令人遺憾；藍營表示，蔣萬安親自出席，能為冷凍的兩岸關係帶來一股活水。

知情人士表示，北市府在六月時，幾乎已經確定蔣萬安將親赴上海，時間則因配合議長、議員等近期行程，與對岸敲定八月廿日之後出發。今年除主論壇外，目前北市府規畫與上海市政府將簽署三項合作備忘錄，包括台北市立大學來的對岸的羽球運動交流、會展行銷及環保綠能永續交流。

民進黨議員林延鳳指出，她一度收到議會公關室來訊，24日中午12時將辦理抽籤決定「台北上海雙城論壇」隨行議員名單，並明確表示「蔣市長訂於8月下旬出席」，雖一個多小時後緊急更正將此語拿掉，但蔣出席論壇幾已成定局。

民進黨議會黨團總召簡舒培表示，共機共艦目前持續擾台，對台就是威嚇，蔣萬安若出席雙城論壇是否能跟中國對等交流，且要保證台灣不要被矮化。

國民黨議員應曉薇指出，雙城論壇是很有意義的城市交流，只不過若蔣萬安親自前往，綠營蹭總統大選熱度，抹紅以及擴大解釋蔣萬安的上海行一定會比往年猛烈，但顯然蔣萬安準備好了，擺脫民粹的好市長，市民應鼓勵肯定。

國民黨議會黨團書記長王欣儀表示，黨團立場是採自由參加，想參加議員很多，往年她都會出席，不論公費或自費，行程部分第一個時間告知為8月下旬，日期還未確定，等上海方確定後北市府會再告知，預估這次非綠議員會比較多。

民眾黨北市議會黨團總召黃靜瑩表示，還在討論，但黨籍議員會應該有人會隨北市府跟訪。不過，根據民眾黨黨公職人員赴大陸地區準則，以黨的名義赴大陸地區前1周，須向黨中央報准。

市府發言人殷瑋表示，今年雙城論壇的日期、出席代表、具體行程等節，還在協商階段，很快會對外說明。