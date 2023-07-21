與大學生共創淨零城市 新北永續未來學院 培育青年大使

為培育關注永續發展的新世代生力軍，新北市環保局開辦「新北永續未來學院」，有30名大專院校學生參與，新北市副市長劉和然昨到場與學員交流，傾聽青年對城市永續觀察和想法，頒授「新北永續青年大使」證書，盼能帶動青年落實環保生活，共創永續淨零城市。

劉和然說，面對全球氣候挑戰，新北市持續推動多項減緩、調適氣候行動，提出城市淨零路徑及藍圖，領先全台評估永續發展目標（SDGs）執行過程，發布地方自願檢視報告（VLR）、簽署氣候緊急宣言、實現無煤城市等，朝2050淨零排放目標邁進。

劉強調，在實踐淨零永續道路上，青年角色很重要，與學員交流過程中，感受到大學生對減塑減廢、循環經濟、淨零排放及永續城市等議題很有想法，觀察和建議有創意，也具備可行性，盼永續青年大使能在家庭、校園、社區、職場發揮影響力，帶動更多人力行環保行動。

環保局表示，新北永續未來學院邁入第4屆，今年擴大招收各縣市大學生參與，以「不塑之客 塑戰速決」為主題，帶領學員探討新北淨零路徑、永續倡議氣候行動、減塑減廢、綠色產業、循環經濟等議題，鼓勵青年關注環境時事，也能強化思辨能力，並尋找解方。

值得一提的是，此次有6名學員國小時參與過「新北環保小局長」計畫，大學階段不忘環保初心，透過永續未來學院營隊，攜手更多理念契合夥伴同行。

台灣大學學生彭晶晨說，3天活動相當扎實，身為童軍團成員，希望能將此次營隊所學的環保養分帶回生活中落實；就讀南台科技大學的李建頡說，去年曾參加永續未來學院高中營隊，收穫良多。