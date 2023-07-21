聽新聞
test
0:00 / 0:00

與大學生共創淨零城市 新北永續未來學院 培育青年大使

聯合報／ 記者李定宇／新北報導

為培育關注永續發展的新世代生力軍，新北市環保局開辦「新北永續未來學院」，有30名大專院校學生參與，新北市副市長劉和然昨到場與學員交流，傾聽青年對城市永續觀察和想法，頒授「新北永續青年大使」證書，盼能帶動青年落實環保生活，共創永續淨零城市。

劉和然說，面對全球氣候挑戰，新北市持續推動多項減緩、調適氣候行動，提出城市淨零路徑及藍圖，領先全台評估永續發展目標（SDGs）執行過程，發布地方自願檢視報告（VLR）、簽署氣候緊急宣言、實現無煤城市等，朝2050淨零排放目標邁進。

劉強調，在實踐淨零永續道路上，青年角色很重要，與學員交流過程中，感受到大學生對減塑減廢、循環經濟、淨零排放及永續城市等議題很有想法，觀察和建議有創意，也具備可行性，盼永續青年大使能在家庭、校園、社區、職場發揮影響力，帶動更多人力行環保行動。

環保局表示，新北永續未來學院邁入第4屆，今年擴大招收各縣市大學生參與，以「不塑之客 塑戰速決」為主題，帶領學員探討新北淨零路徑、永續倡議氣候行動、減塑減廢、綠色產業、循環經濟等議題，鼓勵青年關注環境時事，也能強化思辨能力，並尋找解方。

值得一提的是，此次有6名學員國小時參與過「新北環保小局長」計畫，大學階段不忘環保初心，透過永續未來學院營隊，攜手更多理念契合夥伴同行。

台灣大學學生彭晶晨說，3天活動相當扎實，身為童軍團成員，希望能將此次營隊所學的環保養分帶回生活中落實；就讀南台科技大學的李建頡說，去年曾參加永續未來學院高中營隊，收穫良多。

青年 大學生

延伸閱讀

培育永續青年大使 新北永續未來學院與大學生共築淨零城市

疑餵藥案不起訴 新北：應縫合撕裂傷口重建信任

行政、司法調查均無不法 劉和然喊話賴：道歉這麼難嗎

劉和然批賴清德「為餵藥案道歉那麼難？」 綠議員：侯友宜無視市政

相關新聞

北市天坑搶修通車 後續監測半年

北市大同區南京西路近貴德街口「天坑」經北市府搶修已通車，但在地住戶忍受兩次崩塌，生活影響大，議員希望市府對生活受影響的里...

環狀線幸福站停車場 拚年底完工

新北市環狀線幸福站立體停車場總工程經費2億7693萬，新北市交通局拚今年底完工，目前進度超過80%。該停車場以「省能源、...

與大學生共創淨零城市 新北永續未來學院 培育青年大使

為培育關注永續發展的新世代生力軍，新北市環保局開辦「新北永續未來學院」，有30名大專院校學生參與，新北市副市長劉和然昨到...

三鶯線採半遮音式 民憂通車噪音

新北市捷運三鶯線正如火如荼施工中，有民眾反映未來完工後遮音罩採用半遮式，擔心通車後噪音影響居民生活。新北市捷運局回應，隔...

赴雙城論壇 議會將抽3人隨團

台北上海雙城論壇預定8月下旬舉辦，行程規畫3天2夜，北市議會將抽出3位公費隨團議員，市長蔣萬安幾乎確定將親自出席，預料藍...

北流工程款1.9億未結清 北市府批柯卸任前不出錢

台北流行音樂中心爆出尚有1.9億元工程款未結，每日利息達80萬元，引發前市長柯文哲辦公室跟文化部互槓。柯文哲昨呼籲市長蔣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦