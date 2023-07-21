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環狀線幸福站停車場 拚年底完工

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
環狀線幸福站立體停車場以綠建築為設計準則，用新莊昔日水運及農田歷史文化意象作為建築外觀，展現地區特色。示意圖／新北交通局提供
環狀線幸福站立體停車場以綠建築為設計準則，用新莊昔日水運及農田歷史文化意象作為建築外觀，展現地區特色。示意圖／新北交通局提供

新北市環狀線幸福站立體停車場總工程經費2億7693萬，新北市交通局拚今年底完工，目前進度超過80%。該停車場以「省能源、省資源、低汙染」綠建築為設計準則，共規畫109個汽車停車格、374個機車停車格，做為民眾轉乘停車用，將採用車牌辨識等全自動智慧化停車系統。

交通局表示，幸福站立體停車場工程2021年底開工，克服疫情期間缺工缺料等難關，歷經3次流標後終於完成發包，工程進度小幅超前，截至目前工程進度已超過80%，力拚今年底完工。

交通局長鍾鳴時昨視察停車場工程，指該立體停車場總工程經費2億7693萬元，前瞻預算補助7532萬3千元、市府停管基金挹注2億160萬9千元，打造地下1層、地上4層，規畫109個汽車停車格、374個機車停車格，停車場與捷運站體連通，民眾轉乘更方便。

鍾鳴時說，該停車場以省能源、省資源、低汙染的綠建築為設計準則，用新莊昔日水運及農田歷史文化意象作為建築外觀，展現地區特色，同時預留8層樓空間，未來將隨區域發展持續新增停車格，同時規畫休憩娛樂空間，也將採用車牌辨識等全自動智慧化停車系統。

停車場 綠建築

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