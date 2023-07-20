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怕柯文哲拔樁「要里長出席說明會」？ 新北：是為加強整備

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
民眾黨主席柯文哲（右）今上午帶領黨員、黨籍立委前往新北中和區烘爐地南山福德宮進行參拜。記者陳正興／攝影
民眾黨主席柯文哲（右）今上午帶領黨員、黨籍立委前往新北中和區烘爐地南山福德宮進行參拜。記者陳正興／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲今天到新北市中和進行拜廟行程，有媒體報導柯邀地方人士與里長參拜後座談，但新北市中和區公所卻突然發「防汛整備災害應變暨病媒蚊防治作業說明會」議程，要求里長出席。新北市民政局表示，因颱風季來臨加上考量夏季為登革熱好發期，辦說明會是要加強整備，防範於未然。

針對是否是防止柯文哲拔樁，民政局說明，因為上月中和因強降雨，發生時雨量超過90毫米的情形，且颱風季來臨，午後瞬間強降雨，造成中和部分地區及道路發生積淹水情形，里長及市民都很關心。

民政局表示，加上考量夏季為登革熱好發期，為協助各區基層工作人員及里長了解市府相關水利建設、防汛政策及登革熱病媒蚊防治措施，才會辦理「防汛整備災害應變暨病媒蚊防治作業說明會」，以加強整備，防範於未然。

民政局補充，在防汛重點區域，都會陸續擇定適當時間點與各區里長說明，「7月上旬水利局已和土城區里長說明，今天已經是第二場」。

2024大選 總統大選 登革熱 柯文哲 新北

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