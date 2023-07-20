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新北公園樹木倒塌壓傷婦人 疑褐根病肇禍

中央社／ 新北20日電

新北市中和區自強公園1棵印度橡膠樹今天下午疑罹患褐根病無預警倒塌；1名婦人疑被倒塌的樹木壓到，送醫治療。中和區公所表示，先移除倒塌樹木，並全面體檢公園與路樹

新北市府消防局表示，下午3時45分據報，中和區自強公園有樹倒塌，疑似壓傷人意外。經救護人員到場，發現約70歲婦人疑被路樹壓傷並受到驚嚇。

消防局說，救護人員檢查婦人身體並無外傷，無生命危險。但患者訴求右大腿疼痛，因此送往亞東醫院治療。至於樹木倒塌的原因，將由區公所進一步瞭解。

中和區長楊薏霖接受中央社記者電訪表示，已經前往醫院探視，民眾的手腳紅腫，X光檢查並無異常。初步懷疑這棵印度橡膠樹是罹患褐根病，才會無預警突然倒塌，實際原因還要請教專家鑑定。

楊薏霖說，已經立即請廠商將倒塌的樹木移除，避免繼續危害，但會保留樹根提供樹木醫師鑑定。由於褐根病會傳播，區公所近日會全面體檢中和區的公園樹木以及行道樹，避免類似事件再度發生。

市府景觀處表示，褐根病是由真菌所引起的樹木快速萎凋病，其傳播途徑主要靠病根與健康根的接觸傳染，造成木材組織的腐朽；原本堅固的根變得脆弱，影響根系吸收土壤中的養分，甚至因支撐力下降而容易倒伏。

景觀處建議，防治方式可阻止病根與健康根的接觸，殺死或除去土壤中的感染殘根，就可達到防治效果。感染初期的病株可利用適當的藥劑加以救治。

路樹 印度

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