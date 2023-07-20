新北平溪無腳本兵棋推演 強化災害發生應變能力

為強化平溪區各防災編組單位的防災救援能力，今(20)日平溪區公所在平溪市民活動中舉行一場平溪區颱洪災害無腳本兵棋推演，透過各編組的即時腦力激盪，讓各編組可以更了解當災害發生時，應該如何讓防災迅速到位，保障民眾安全。

平溪區區長李天民說，其實平溪地區的地理位置和氣候條件，大概都是以颱風，水患及坡地災害為主，今天舉行兵棋推演最主要目的就是，模擬在各種災害的情境下，把轄內所有區務團隊的各個編組，在假定的情境下預擬跟想定，做防災，搶災，救災工作等等推演。

李天民進一步說明，這次的兵棋推演都是沒有腳本，只有情境，所以都是模擬依當下發生狀況來進行推演，需要仰賴各單位編組一起腦力激盪，互相討論最適合及迅速防救災工作，未來如面臨災害時，可以立即投入救災工作並確實到位，保障人民生命財產安全。