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淡水沙崙里攜手低碳中心 微氣候生態瓶創作

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水沙崙里與淡水社區大學低碳中心合作，請老師教導種植苔蘚類的植物，再經由點綴成為生態瓶。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水沙崙里與淡水社區大學低碳中心合作，請老師教導種植苔蘚類的植物，再經由點綴成為生態瓶。 圖／紅樹林有線電視提供

炎炎夏日許多人感受到高溫氣候一年比一年還要熱，面對全球暖化，要如何減碳過生活成為一般民眾的長遠課題，新北市淡水區沙崙里日前與淡水社區大學低碳中心合作，邀請到專業的植栽老師，開辦一場教里民用家中廢棄的空瓶做成培養小植物的生態瓶，不僅能夠裝飾還可以達到廢棄物再利用，種植多元生態的目的。

沙崙里長彭瑀筑表示，這次課程讓里民將家中廢棄不用的玻璃瓶，經過老師的教導來種植苔蘚類的植物，再經由點綴成為生態瓶，現場老師也準備了許多的植物小小盆栽呈現在大家面前，並且也為學員們上了一堂課，教大家認識苔蘚類植的特性，還有如何去照顧這些存放在生態瓶當中的植栽。

不少里民都將家中不用而且放置許多的玻璃瓶帶到現場，並且表示，能夠來上這麼有意義的課程，不只是可以為家中增添擺設還能夠做到減碳，此外里長還帶領大家走到戶外進到沙崙里社區，尋找適合的野生植物種到生態瓶當中，也是從環境中學習觀察生活細節，透過這些生態瓶的創作觀賞每日的成長變化也可以療癒身心一舉兩得。

淡水 減碳

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