台北馬年底登場今起報名 首推「早餐馬」邀親子參與

台北馬拉松將於年底登場共開放2.8萬名額，全馬今天下午4點開放登記報名，額滿將抽籤，半馬則在8月15日下午2點開放報名，此外，今年更特別在活動前一天，推出3km早餐跑邀請民眾親子一起參與，體驗國際賽氛圍，體育局長王泓翔今天特別出席記者會，被媒體問到會不會帶小孩老婆參加，他笑稱，要先回去問老婆。

台北馬拉松將於12月17日正式開跑，全馬9000個名額今天下午4點開放登記額滿抽籤，半馬組有19000個名額於8月15日下午2點開放報名，並採先搶先贏，今年也特別推出國外盛行的「早餐跑」，於正式賽前一日舉行，歡迎民眾帶著家人與孩子一同參與3公里親子跑。

體育局長王泓翔表示，台北馬拉松是全台灣參與人數最多的馬拉松，特別在活動前一天舉辦歡樂早餐馬，希望讓過去不曾參加過馬拉松的民眾，可以一起來感受國際賽事的氛圍，而他本人也將報名這次半馬，一同響應，媒體詢問是否會帶老婆小孩參加早餐跑，他笑稱，要先回去問老婆。

體育局補充，3公里早餐跑限時40分鐘完成，於12月16日上午7點起跑，起終點同為北市府前市民廣場，折返點是仁愛圓環，網路報名時間為8月16日上午10時，採先搶先贏方式，額滿即截止。

王泓翔表示，台灣規律運動人口大約只有3成，運動最困難的就是決定要運動那一刻，每一次都會幫自己找很多理由，而且很多人都說沒有時間，今年主題是「跑動台北，沒有藉口」，希望民眾扶老攜幼一起感受，跑出健康歡樂。

台北馬拉松全馬大會場地紀錄在2020年已推進到2小時9分18秒，贊助商富邦金控為協助提高國內競技水準，提出從贊助金中提撥作獎勵計劃，凡突破國內馬拉松紀錄的最優秀台灣男子或女子選手，將頒贈新台幣33萬元的獎金以資鼓勵，期待吸引更多好手的投入。