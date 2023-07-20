侯友宜出席市府家庭日 帶來女兒玩偶背後有洋蔥

新北市新聞局今舉辦Family同樂日，鼓勵公務同仁帶眷屬來職場環境，凝聚彼此情感，市長侯友宜驚喜現身，帶來家中珍藏多年的玩偶及小禮物送給到場孩子，玩偶背後有洋蔥，侯友宜暫時拋開選戰肅殺壓力，展現慈父一面。

侯友宜和妻子育有3名女兒，他對家人相當保護，妻子幾乎不曾在媒體鏡頭前曝光。為了參與家庭日活動，侯市長準備陪伴3個女兒一路成長的玩偶娃娃，他感性地說，這是他這輩子最珍貴的收藏，回憶從警生涯，孩子成長過程他能陪伴時間有限，無法常回家享受家庭生活，但只要有機會就會買玩偶送給孩子，傳達父親的愛。

新北市新聞局今舉辦Family同樂日，鼓勵公務同仁帶眷屬來職場環境，凝聚彼此情感，市長侯友宜驚喜現身，帶來家中珍藏多年的玩偶及小禮物送給到場孩子，玩偶背後有洋蔥，侯友宜暫時拋開選戰肅殺壓力，展現慈父一面。圖／新聞局提供

侯友宜回憶說，他曾接獲歹徒的恐嚇電話，在確認妻女安全無恙後， 下班時買了一隻老虎爸爸抱小老虎的娃娃回家，希望能讓孩子感到安定，他也告訴女兒，「爸爸不只會保護他們，更會努力負起責任，不畏威脅保護更多人」。

選戰、市政兩頭忙，侯友宜難得放慢腳步，沉浸在溫馨氛圍中，他和新聞局同仁分享爸爸經，他說女兒很喜歡玩偶，常常抱在懷裡，能給孩子安心、安定感覺。3個女兒長大成人後，他和妻子把這些玩偶清洗好收藏著，這些玩偶對他而言是陪伴孩子童年成長的印記，今天看到這麼多小朋友到市府探爸爸媽媽的班，內心很感動，希望藉由這機會，讓玩偶找到新的小主人，也期待這些玩偶能陪伴更多孩子快樂長大。

侯友宜也談及新北市公托數量全國最多，超過五都總和，市府以身作則，致力優化托育環境，推出生育獎勵金、產檢車資補貼等政策，推動企業建構友善托育環境，讓家長能安心在新北市生養，減輕生育負擔。

新聞局補充說明，新北公共托育供給總量為全國第一，不論數量或是托育品質都有口碑，連美國伊利諾大學教育博士魏守廷（Dr.Wee,Su-Jeong）也前來觀摩取經，迄今已完成121家，侯友宜在首任任內達成公托從60家加倍成長的重要政見，目前121家收托數6107人，已超過其他五都總合。家外可送托率已從12年前8%成長至今為42%，遠超過經濟合作暨發展組織（OECD）國家平均值的36％。