培育永續青年大使 新北永續未來學院與大學生共築淨零城市

為培育關注永續發展的新世代生力軍，新北市環保局7月18日至20日在中華電信學院板橋院本部辦第四屆「新北永續未來學院」，有30名大專院校學生參與，新北市副市長劉和然今到場與學員們交流，傾聽青年對城市永續觀察和想法，並頒授學員們「新北永續青年大使」證書，盼能帶動更多青年落實環保生活、共創永續淨零城市。

劉和然說，面對全球氣候挑戰，新北市持續推動多項減緩、調適氣候行動，並提出城市淨零路徑及藍圖，領先全台評估永續發展目標（SDGs）執行過程，並發布地方自願檢視報告（VLR）、簽署氣候緊急宣言、實現無煤城市等，朝2050淨零排放目標邁進。

劉和然強調，在實踐淨零永續道路上，青年角色很重要，與學員交流過程中，感受到大學生對減塑減廢、循環經濟、淨零排放及永續城市等議題很有想法，觀察和建議有創意，也具備可行性，可以作為未來政策推動方向參考，期盼新北永續青年大使能在家庭、校園、社區、職場都能發揮影響力，帶動更多人力行環保行動，形塑城市未來樣貌。

環保局表示，大專院校學生參與「新北永續未來學院」邁入第4屆，今年擴大招收全台各縣市大學生參與，以「不塑之客 塑戰速決」為主題，帶領學員探討新北淨零路徑、永續倡議氣候行動、減塑減廢、綠色產業、循環經濟等議題，培養青年關注環境時事、強化思辨能力，透過討論尋找解方。

值得一提的是，此次有6名學員國小時曾參與過「新北環保小局長」計畫，大學階段仍不忘環保初心，在永續未來學院營隊攜手更多有相同理念夥伴一同前行。

台灣大學學生彭晶晨說，3天活動相當扎實，身為童軍團成員，希望能將此次營隊所學的環保養分帶回生活中落實；就讀南台科技大學的李建頡說，去年曾參加永續未來學院高中營隊，有得到廣泛環保知識，收穫良多。

國立體育大學學生李好媄表示，她第一次參與淨溪，發現河流乍看乾淨，愈往後走、地形愈崎嶇之處，看見很多塑膠垃圾卡在縫隙中，相當震撼。台北醫學大學學生張宸瑋也對淨溪活動印象深刻，學習反思人類對環境造成的危害。