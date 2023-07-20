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斥資2.7億蓋綠建築 新北環狀線幸福站停車場拚年底完工

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
環狀線幸福站立體停車場以省能源、省資源、低汙染的綠建築為設計準則，並用新莊昔日水運及農田歷史文化意象作為建築外觀，展現地區特色。圖／新北市交通局提供
環狀線幸福站立體停車場以省能源、省資源、低汙染的綠建築為設計準則，並用新莊昔日水運及農田歷史文化意象作為建築外觀，展現地區特色。圖／新北市交通局提供

新北市環狀線幸福站立體停車場總工程經費2億7693萬，新北市交通局拚今年底完工，目前進度超過80%。該停車場以「省能源、省資源、低汙染」綠建築為設計準則，共規畫109個汽車停車格、374個機車停車格，做為民眾轉乘停車用，且將採用車牌辨識等全自動智慧化停車系統。

交通局表示，幸福站立體停車場工程在2021年底開工，克服疫情期間缺工缺料等難關，歷經3次流標後終於完成發包，目前工程進度小幅超前，截至目前工程進度已超過80%，力拚今年底完工。

交通局長鍾鳴時今視察停車場工程，表示該立體停車場總工程經費2億7693萬元，前瞻預算補助7532萬3千元、市府停管基金挹注2億160萬9千元，為地下1層、地上4層，規畫109個汽車停車格、374個機車停車格，停車場與捷運站體連通，民眾轉乘非常方便。

鍾鳴時指出，該停車場以省能源、省資源、低汙染的綠建築為設計準則，並用新莊昔日水運及農田歷史文化意象作為建築外觀，展現地區特色；同時預留8層樓的空間，未來將隨區域發展持續新增停車格，同時規畫休憩娛樂空間，另也將採用車牌辨識等全自動智慧化停車系統。

交通局長鍾鳴時今視察停車場工程，目前進度超過80%。圖／新北市交通局提供
交通局長鍾鳴時今視察停車場工程，目前進度超過80%。圖／新北市交通局提供

停車場 綠建築 新北

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