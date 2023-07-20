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北流月增80萬利息 蔣萬安：絕對以市民權益最優先考量

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
北流欠款1.9億元，台北市政府月增80萬利息，台北市長蔣萬安今回應，絕對以市民權益最優先考量。記者翁唯真／攝影
北流欠款1.9億元，台北市政府月增80萬利息，台北市長蔣萬安今回應，絕對以市民權益最優先考量。記者翁唯真／攝影

台北流行音樂中心於時任台北市長柯文哲任內完工啟用3年，爆出尚有1.9億元工程款未結，光利息就累計上千萬元，月增80萬元利息，不過柯說希望可以相信他，中央不補助北市府就來處理。台北市長蔣萬安回應，其實北流的這個廠商去年就已經知道開始每個月付80萬，台北市文化局2次拜會文化部，希望能圓滿解決。

北流1.9億元工程款未結，蔣也說確實當時交接沒談到這些細節，蔣今出席基北北桃4市市長「景點暢遊好玩卡再升級」記者會，態度一直都是面對問題、解決問題，其實北流的這個廠商去年就已經知道開始每個月付80萬，蔣市府上任後，積極來面對設法解決，包含文化局2次拜會文化部，希望得到圓滿解決，當然絕對以市民權益最優先考量。

利息 文化局 台北流行音樂中心 柯文哲 蔣萬安

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