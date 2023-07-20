蔣萬安確定出席雙城論壇？ 市議會將抽3隨行議員名單

今年台北上海雙城論壇預定8月下旬舉辦，行程規畫3天2夜。北市議會將抽出3位公費隨團議員，台北市長蔣萬安幾乎確定將親自出席，預料藍、綠、白黨團都有議員參與。不過有綠營議員批評，今仍「共機擾台」，蔣萬安參加雙城論壇，違背議會決議，令人遺憾；藍營議員則表示，蔣萬安親自出席，能為冷凍的兩岸關係帶來一股活水。

據指出，這次議員隨行參加雙城論壇，北市議會將抽出3位公費隨團議員，自費8位。台北市議員林延鳳指出，她一度收到議會公關室來訊，24日中午12時將辦理抽籤決定「台北上海雙城論壇」隨行議員名單，並明確表示「蔣市長訂於8月下旬出席」，雖一個多小時後緊急更正將此語拿掉，但據媒體相關報導，顯見蔣萬安出席雙城論壇幾已成定局。

林延鳳也批評，毫無兩岸交手經驗的蔣萬安，前往中國時恐被當地政媒大吃「一中豆腐」，或仿照日前出訪新加坡「搞失蹤」、「闢室密談」疑慮，進而損及台北或台灣的尊嚴，都必須密切加以關注。

議員應曉薇指出，雙城論壇是很有意義的城市交流，只不過若蔣萬安親自前往，綠營蹭總統大選熱度，抹紅以及擴大解釋蔣萬安的上海行一定會比往年猛烈，但顯然蔣萬安市長準備好了，不愧是年輕有擔綱，擺脫民粹的好市長，臺北市民應給予鼓勵與肯定。

民進黨台北市議會黨團總召簡舒培表示，蔣萬安要出席雙城論壇，民進黨對兩岸間城市交流是樂觀其成，且不會指示黨籍議員是否出席或抽籤，但最重要的是，中國共機共艦目前持續擾台，對台就是威嚇，蔣萬安若出席雙城論壇是否能跟中國對等交流，且要保證台灣不要被矮化。

簡舒培說，前市府過去派員出席雙城論壇時，就曾發生行程不公開、講稿有2套等狀況，這跟兩岸城市交流無關政治語言都是吃台灣豆腐，蔣萬安若要出席雙城論壇，就要確保台灣不要被矮化。

國民黨北市議會黨團書記長王欣儀表示，黨團立場是採自由參加，想參加議員很多，往年她都會出席，不論公費或自費，行程部分第一個時間告知為8月下旬，日期還未確定，等上海方確定後北市府會再告知，過去民進黨可能不會去，像是在柯文哲時期的時候，民進黨就未派人出席，國民黨也較少派人陪同出席，預估這次非綠議員會比較多。

民眾黨北市議會黨團總召黃靜瑩表示，還在討論，但黨籍議員會應該有人會隨北市府跟訪。不過，根據台灣民眾黨黨公職人員赴大陸地區準則，以黨的名義赴大陸地區前1周，必須向黨中央報准後才可前往。

市府發言人殷瑋表示，關於今年雙城論壇的日期、出席代表、具體行程等節，還在規劃協商階段，很快會對外說明。