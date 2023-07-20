三鶯線施工採半遮音式 新北捷運局擬未來加裝隔音板

如火如荼施工中的新北市捷運三鶯線，目前有民眾反映未來完工後遮音罩採用半遮式，擔心未來通車後噪音將影響居民生活，「希望頂埔居民們一起陳情此事，不然第一排噪音會非常恐怖」。新北市捷運局則表示，隔音牆採雙弧型式，骨架為全罩式設計，保留未來加裝隔音板彈性。

捷運三鶯線將連接板南線頂埔站至桃園，通車後土城、三峽、鶯歌居民通勤多一種選擇，而目前正在施工中的三鶯線，未來部分採半遮式躁音隔板，臉書「我是土城人（頂埔大小事）」就有民眾反映中央路四段三鶯線頂埔站高架隔音牆不是全罩式的（是上面有開口的狐形），等到隔音牆裝上去要再變更困設計難度就會很高，希望居民一起陳情此事。

網友留言也說，當初求地下化，開會最終還是高架化，連隔音牆都不是全罩式的，道路(軌道)和住家的距離超近，現在就夠吵了，以後更別說了。

新北市捷運局對此表示，土城區中央路四段30公尺都市計畫道路沿線捷運三鶯線隔音牆，考量此路段捷運高程約10公尺，為直線段噪音量較小，兩側多為4樓建築，部分新建大樓已依規定退縮，距離高架橋結構外緣約10公尺，又三鶯線橋梁約10公尺高，在橋梁高度較高、噪音源低與高層建築距捷運遠等條件，依噪音模擬分析，設置相關減震抑噪設施，已符合噪音法令標準再低5分貝。

捷運局說，三鶯線隔音牆採雙弧型式，骨架為全罩式設計，保留未來加裝隔音板彈性，另也會在營運前或在住戶反映時檢測噪音值，如有不符合者需改善至符合止。