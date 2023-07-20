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17樓維修冷氣掉落砸死等公車女子 警衛發抖曝施工時間「違規」

北市發布不動產年報 十大豪宅之首每坪破260萬

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市地政局發布2022年不動產市場動態年報。圖／北市地政局提供
台北市地政局發布2022年不動產市場動態年報。圖／北市地政局提供

北市地政局發布2022年不動產市場動態年報，觀察111年住宅交易單價前10名，前3名皆為大安區One Park Taipei元利信義聯勤，其次分別為信義區聯合大於、中正區潤泰松濤苑、中山區西華富邦、松山區文華苑及潤泰敦峰。前十名中，每坪達260.2至239.9萬間。

為提供更多購屋資訊，地政局也特將台北市建築管理工程處備查有案且總戶數達100戶以上住宅，篩選111年交易總價未滿1000萬元、1000至1500萬元、1500至2000萬元等前10大熱門交易社區，提供不同預算之民眾參考。

從各總價區間交易最熱門的大社區來看，未滿1000萬元最熱門者為中山區林森觀光大廈，交易件數計28件，以1房型產品為主；1000至1500萬元由萬華區台北晶麒奪冠，交易件數計35件，以1房型產品為主；1500至2000萬元為萬華區台北晶麒，交易件數計17件，以2房型產品為主。

就交易案件產品類型來看，總價未滿1000萬元社區案件，格局多以1至2房為主；總價1000至1500萬元的選擇相對有彈性，含括1房、2房及少部分3房；總價1500至2000萬元則以2至3房為大宗。

熱門交易大社區前10名中，交易總價未滿1000萬元及交易總價1000至1500萬元均以中山區為最多；交易總價1500-至2000萬元北投區、信義區及萬華區皆為2個。111年交易總價未滿2000萬元之熱門大社區，按行政區分布以中山區最多。

台北市地政局發布2022年不動產市場動態年報。圖／北市地政局提供
台北市地政局發布2022年不動產市場動態年報。圖／北市地政局提供
台北市地政局發布2022年不動產市場動態年報。圖／北市地政局提供
台北市地政局發布2022年不動產市場動態年報。圖／北市地政局提供
台北市地政局發布2022年不動產市場動態年報。圖／北市地政局提供
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北市 建築 北投

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