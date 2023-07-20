台南政大書城將吹熄燈號 立委懇求文化部搶救實體書店

最近傳出台南的政大書城8月底可能吹熄燈號，立委陳亭妃今不捨西門路的政大書城10多年來帶動地方的書卷文化氣息，可能就此消失。她懇求文化部務必正視國內一連串實體書店陸續停業的衝擊問題，並提出協助支持實體書店生存下去的具體解決方案。

立委陳亭妃指出，近幾年誠品書店北中南分店、金石堂、何嘉仁、建弘書局等知名連鎖書店的多家實體門市都已陸續熄燈，而台北市著名的「書店一條街」重慶南路周邊一帶的書店，近10年倒閉超過了100家店，目前剩不到10家，可見疫情及網路購書風潮的興起，已經嚴重影響實體書店生存。

她說，2021年3月1日實施的圖書出版品銷售收入免徵營業稅免稅美意，實體書店原本以為上游出版社和經銷商會因此調降進貨價格，事實上卻沒有。她表示，實體書店的價值是代表城市的書香氣息，也可以加深城市的文化，因此文化部必須正視實體書店數量快速銳減的事實狀況，協助實體書店瞭解他們目前營運上所遇到的困境，並且檢視一連串實體書店陸續停業的根本原因，提出支持實體書店生存的具體方案，避免實體書店逐漸在台灣絕跡。