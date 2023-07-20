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台南政大書城將吹熄燈號 立委懇求文化部搶救實體書店

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南政大書城將吹熄燈號，立委陳亭妃籲請文化部提出協助支持實體書店生存下去的具體解決方案。記者鄭惠仁／翻攝
台南政大書城將吹熄燈號，立委陳亭妃籲請文化部提出協助支持實體書店生存下去的具體解決方案。記者鄭惠仁／翻攝

最近傳出台南的政大書城8月底可能吹熄燈號，立委陳亭妃今不捨西門路的政大書城10多年來帶動地方的書卷文化氣息，可能就此消失。她懇求文化部務必正視國內一連串實體書店陸續停業的衝擊問題，並提出協助支持實體書店生存下去的具體解決方案。

立委陳亭妃指出，近幾年誠品書店北中南分店、金石堂、何嘉仁、建弘書局等知名連鎖書店的多家實體門市都已陸續熄燈，而台北市著名的「書店一條街」重慶南路周邊一帶的書店，近10年倒閉超過了100家店，目前剩不到10家，可見疫情及網路購書風潮的興起，已經嚴重影響實體書店生存。

她說，2021年3月1日實施的圖書出版品銷售收入免徵營業稅免稅美意，實體書店原本以為上游出版社和經銷商會因此調降進貨價格，事實上卻沒有。她表示，實體書店的價值是代表城市的書香氣息，也可以加深城市的文化，因此文化部必須正視實體書店數量快速銳減的事實狀況，協助實體書店瞭解他們目前營運上所遇到的困境，並且檢視一連串實體書店陸續停業的根本原因，提出支持實體書店生存的具體方案，避免實體書店逐漸在台灣絕跡。

陳亭妃 文化部 政大

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