蔣萬安動保政策挨批比前朝縮水 議員更指寵物保險跳票

台北市長蔣萬安選前喊出「動保三箭」，建立動物友善醫療體制，上任7個多月來，不只寵物保險遭疑跳票，議員更指其他政策不是還在規畫，就是縮水，蔣市府應規畫在動物之家認養毛孩繼續送寵物保險，都比今年方案送1500元禮券好太多。動保處回應，定型化保險契約屬中央權責，因此市府以獎勵補助輔導民間團體推廣。

蔣萬安承諾推廣定型化寵物醫療保險契約，減輕飼主跟毛小孩的醫療費用負擔；打造動物友善環境，推動台北市動物之家盡速動工，帶領小朋友體驗生命教育課程；持續推動狗運動公園、狗活動區；強化寵物友善公車；試辦捷運寵物車廂；擬訂友善動物收容作業指引；成立非犬貓案件調查小組；建立領養教育制度。

國民黨北市議員楊植斗指出，推廣定型化寵物醫療保險契約「確定跳票」，因為農委會說，國內寵物保險為一般商業保險，無強制保險規範；打造動物友善環境和寵物友善公車是前市長柯文哲時期留下，蔣萬安根本就是收割。

他也說，各區本來就有非犬貓案件調查組，唯一不同是蔣市府提供諮詢委員，但人力仍不夠；「友善動物收容作業指引」至今還在規畫；「小動物友善飼養指南」就是丟兩本書交差了事；建構領養教育制度按照舊有規定，也沒特別建樹。

楊植斗認為，蔣市府應探討寵物保險的規畫，認養動物之家毛孩該繼續送寵物保險，儘管柯市府成效不佳，相較今年推出「浪愛有保庇」送1500元超商禮券好太多。

動保處回應今年作為，定型化保險契約及其法規屬中央權責，因此市府以獎勵補助輔導民間團體推廣，已開設寵物保險知識課程、辦理飼主投保相關獎勵活動；新增規畫信義區景勤狗活動區、內湖區洲美狗活動區等2處犬隻專屬運動場域；4月11日起已新增試辦19條平日時段友善狗狗公車路線。

動保處指出，12行政區皆設有專責動物保護檢查員，今年新增「非犬貓動物諮詢專家學者群」；動保處官網已增「新手飼主專區」提供動物照護電子書，也委託民間團體規畫小動物（鼠兔）飼養指南，預計年底完成；「台北市貓犬學校」7月起已納非犬貓動物飼養照護課程並升級為「毛孩學院」。