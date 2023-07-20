北流1.9億未結款 北市府回嗆：柯文哲卸任前為何不出？
台北流行音樂中心爆出尚有1.9億元工程款未結，每日利息達80萬元，引發前市長柯文哲辦公室跟文化部互槓。柯文哲今受訪呼籲台北市長蔣萬安，要相信柯文哲「不是歪哥的人」，現在既然中央不願意出錢，那就北市府自己出，事情就解決了。北市府發言人殷瑋表示，柯前市長12月卸任前，為什麼不自己出錢？
關於台北流行音樂中心1.9億款項爭議，殷瑋指出，從柯文哲前市長任內起，每個月都得支付80萬元利息，柯文哲前市長今說「最快解決方法中央不出，那就市府自己出」。但他反問，如果「市府自己出」是柯前市長的立場，能不能告訴大家，從111年4月及6月兩筆調解金額成立，一直到柯前市長12月卸任，當時的柯市府有長達8個月的時間可以付清，為什麼不自己出錢？
殷瑋也表示，根據報導，柯辦日前才公開表示是「原本文化部承諾編列預算給北市，後來卻又不願給付」，現在柯前市長說的卻是「市府趕快付一付」，是不是應該請柯前市長確認好立場，再來討論？
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