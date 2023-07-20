會勘北市天坑 王世堅質疑：後續安全檢測範圍不夠大
台北市大同區南京西路近貴德街口，本月8日深夜突然塌陷出現天坑，後續坍塌範圍持續擴大，經北市府搶修，昨天中午通車；台北市議員王世堅上午前往會勘，希望市府對生活受影響的里民研擬補助，另避免未來再崩塌，應擴大建築物的檢測範圍至環河和西寧北路。對此，北市工務局承諾預防性停水停電停瓦斯等其他財務損失，居民都可以提出。
王世堅表示，天坑發生第一時間，搶修是第一要務，現在搶修告一段落，一定要來向市府表達住戶心聲，在地住戶忍受兩次連續性的崩塌，出入交通不便，又停水、停電、斷瓦斯，一樓商家也無法做生意，市府在搶修完後，應研擬如何補償鄰近住戶。
另外，王世堅也要求市府，要具體做到未來安全，不再崩塌，而且他認為，市府事後檢測範圍不夠大，當初市府說發生崩塌原因是某一條衛工管線有漏洞，受潮汐影響出現漏洞才會崩塌 ，但附近的環河北路離淡水口更近，下面管線受潮汐影響更大，是不是應該做更詳細監測，對安全做保證，否則難保再次發生崩塌。
大同區玉泉里長鄭錦泰指出，天坑修補後，也有問題出來，附近南京西路部分地點，有一點下陷，發生在第二次天坑時，造成房間前有點下陷，施工團隊撤離，居民不知道要找誰處理後續問題。永樂里長林宗穎也說，他認為應做徹底、大規模檢測，因為西寧北路、環河北路的民眾也會擔心。
工務局副局長張郁慧指出，施工順利，感謝住戶的配合，也讓工程比預定時間早兩天通車，這段時，預防性停水、停電、停瓦斯，或有其他財務上的損失，居民都可以提出，另外，還有停車費用，有單據市府也可協助處理，施工造成的裂縫也會修補。
張郁慧，工務局從7月10日開始，就持續做監測，包括建築物有沒有傾斜、路面有沒有沈陷，目前數值都在誤差範圍內，也就是說都沒有傾斜和變位，但會持續監測，維持半年。
另外，除了用透地雷達， 檢測也將擴大到環河北路、西寧北路，全部會做，有問題會立即做處理，至於汙水管線，從堤防過來100公尺影響範圍內，50公分以上的管線深度比較深，也會配合檢測車和聲納，全數會做檢測。
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