交通部：偏鄉公共運輸涵蓋率達9成 促地方創生發展

交通部於今日行政院院會陳報「偏鄉交通幸福巴士行無礙」，交通部表示，近幾年積極推動偏鄉幸福巴士及幸福小黃，已將偏鄉公共運輸涵蓋率由105年之70%，提升至112年6月底的91.9%，另外也鬆綁法規導入民間資源，讓在地個人或團體可以參與公共交通服務，促進地方創生發展，未來將會持續推廣實現交通平權，縮小城鄉差距。

交通部表示，由於偏鄉人口稀少及聚落分散，加上道路條件不佳，傳統公共運輸很難深入到偏鄉服務，所以在105年開始發展非典型的公共運輸服務，即所謂的幸福巴士及幸運小黃，透過多元、彈性的運具與服務模式，並鬆綁相關法令規定，協助地方政府完善偏鄉公共運輸。

截至112年6月30日止，公路總局共已推動164個鄉鎮共433條路線（含60個偏鄉，244條路線）幸福巴士或幸福小黃，其中幸福巴士有80個鄉鎮共281條路線（含47個偏鄉，209條路線），幸福小黃則有84個鄉鎮區共152條路線（含13個偏鄉，35條路線），相較105年均有大幅成長。

交通部另外提到，近幾年除了幸福巴士及幸福小黃數量及路線的增加外，為了更有效的運用資源及結合更多的力量來改善偏鄉交通，因此持續精進推動幸福巴士2.0，特色亮點包括法規鬆綁、鼓勵民間資源投入、推廣預約媒合平台、整合政府資源及善用在地資源等，具體作為包括讓在地個人或社會團體可以經營運輸服務、鼓勵民間企業捐贈營運車輛設備及經費、建構預約平台整合人車資源、結合各部會及地方政府資源投入偏鄉交通，以及鼓勵在地個人或團體留鄉服務，結合地方創生讓在地人服務在地人等，目前已經輔導19個鄉鎮區推動幸福巴士或幸福小黃2.0，未來將持續推廣導入，讓偏鄉交通更加暢行無礙。

交通部最後表示，目前還有少部分偏鄉及原鄉因為地方需求評估及行政協調作業還未推動幸福巴士或幸福小黃，已責請公路總局及區域運輸研究中心加強與地方的合作與輔導，如有需求會全力協助地方來推動，以滿足偏鄉最後一哩行的需求及提供鄉親更溫暖、貼心的交通服務。