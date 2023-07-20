新婚妻遭撞引眾怒 夫回現場批政策殺人 籲改革駕訓制度

新北市中和近日發生憾事，有不到30歲的新婚女遭撞身亡，「行人零死亡推動聯盟」今返回現場呼籲，這是系統性問題，政府沒有合格制度培養出合格駕駛人，是「政策殺人」，駕訓制度應從源頭改革。

28歲新婚女6月底在行穿線上遭計程車撞擊身亡，想不到兩天後同路口又發生死亡車禍；公路總局對於人妻遭撞一案僅說，該駕駛今年2月體檢合格，事故初判是駕駛未依規定停讓。此言論也引發眾怒。「行人零死亡推動聯盟」今重回現場開記者會，強調該路口絕非單一個案，放大到全台灣更是如此，政府應即刻正視系統性交通暴力。

受害家屬蔡先生今重回現場表達訴求並受訪，過程中幾度哽咽，他表示自己當初看到肇事駕駛其實沒有憤怒，是相當無奈，因為駕駛反應能力不佳，交通部怎麼會這樣放任上路，制度上沒有把關好，交通部是「政策殺人」。

聯盟政策組長林元敏教授指出，從肇事影片上可以看出該路段斑馬線已退縮，行人不會走在A柱死角中，但台灣鬆散的駕訓制度及駕照的濫發無法培養出合格駕駛人，尤其職業駕駛本應比一般駕駛接受更嚴謹之駕駛訓練。聯盟強調，交通部必須全權負起放任不適任駕駛上路之責任。

聯盟成員暨時代力量交通政策召集人林柏勛提到，時代力量在六月底舉辦金色駕照公聽會，呼籲交通部應從駕訓制度的源頭改革，除了駕訓改革、透過記點制汰除不適任駕駛，也應該借鏡日本，引導保險費、加油費折扣藉此鼓勵未違規、未肇事的優良駕駛。

聯盟成員LUNA表示，自已是住附近的年輕母親，每天經過都很擔心，若駕駛制度跟道路設計改革都跟不上道路傷亡的速度，那麼現階段最快的方法就是把駕駛和行人的時相完全分開。

景平里里長游一龍也說，前一天他也在臉書上寫下當時心情，當天晚上聽到新婚女拔管真的心情激動，在捷運上哭了出來，真的呼籲政府要全面開通人車分流，人在走的時候車不走，車走人不走，這樣才能有效避免碰撞，不要再發生憾事。