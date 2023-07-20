快訊

賴清德白宮說 讓「尊重台灣大選」的美國坐不住了？

黃子佼兩萬字長文「PTT有懶人包」 網列七重點：還想出來賺

長榮機師酒測違規爭議 資深機師：有3方法避風險

新婚妻遭撞引眾怒 夫回現場批政策殺人 籲改革駕訓制度

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市中和近日發生憾事，有新婚女遭撞亡，受害家屬蔡先生今重回現場表達訴求並受訪。記者李成蔭／攝影
新北市中和近日發生憾事，有新婚女遭撞亡，受害家屬蔡先生今重回現場表達訴求並受訪。記者李成蔭／攝影

新北市中和近日發生憾事，有不到30歲的新婚女遭撞身亡，「行人零死亡推動聯盟」今返回現場呼籲，這是系統性問題，政府沒有合格制度培養出合格駕駛人，是「政策殺人」，駕訓制度應從源頭改革。

28歲新婚女6月底在行穿線上遭計程車撞擊身亡，想不到兩天後同路口又發生死亡車禍；公路總局對於人妻遭撞一案僅說，該駕駛今年2月體檢合格，事故初判是駕駛未依規定停讓。此言論也引發眾怒。「行人零死亡推動聯盟」今重回現場開記者會，強調該路口絕非單一個案，放大到全台灣更是如此，政府應即刻正視系統性交通暴力。

受害家屬蔡先生今重回現場表達訴求並受訪，過程中幾度哽咽，他表示自己當初看到肇事駕駛其實沒有憤怒，是相當無奈，因為駕駛反應能力不佳，交通部怎麼會這樣放任上路，制度上沒有把關好，交通部是「政策殺人」。

聯盟政策組長林元敏教授指出，從肇事影片上可以看出該路段斑馬線已退縮，行人不會走在A柱死角中，但台灣鬆散的駕訓制度及駕照的濫發無法培養出合格駕駛人，尤其職業駕駛本應比一般駕駛接受更嚴謹之駕駛訓練。聯盟強調，交通部必須全權負起放任不適任駕駛上路之責任。

聯盟成員暨時代力量交通政策召集人林柏勛提到，時代力量在六月底舉辦金色駕照公聽會，呼籲交通部應從駕訓制度的源頭改革，除了駕訓改革、透過記點制汰除不適任駕駛，也應該借鏡日本，引導保險費、加油費折扣藉此鼓勵未違規、未肇事的優良駕駛。

聯盟成員LUNA表示，自已是住附近的年輕母親，每天經過都很擔心，若駕駛制度跟道路設計改革都跟不上道路傷亡的速度，那麼現階段最快的方法就是把駕駛和行人的時相完全分開。

景平里里長游一龍也說，前一天他也在臉書上寫下當時心情，當天晚上聽到新婚女拔管真的心情激動，在捷運上哭了出來，真的呼籲政府要全面開通人車分流，人在走的時候車不走，車走人不走，這樣才能有效避免碰撞，不要再發生憾事。

聯盟成員Cheap認為，這些都是系統性交通問題，需要系統性解方，交通部會及警政單位切勿再以大執法掩耳盜鈴，並呼籲各界一同參與8月20日的凱道行人路權大遊行，支持交通改革，當天五大訴求包含成立院級跨部會的交通零死亡願景中心、重建交通法制、健全人行設施、改革駕訓制度、實證公正執法等。

新北市中和近日發生憾事，「行人零死亡推動聯盟」今返回現場呼籲交通部要改革。記者李成蔭／攝影
新北市中和近日發生憾事，「行人零死亡推動聯盟」今返回現場呼籲交通部要改革。記者李成蔭／攝影
新北市中和近日發生憾事，景平安樂路口行人環境險象環生。記者李成蔭／攝影
新北市中和近日發生憾事，景平安樂路口行人環境險象環生。記者李成蔭／攝影

交通部 時代力量

延伸閱讀

台鐵局赴日取經 2024年底高雄站試辦加大月台門

TPASS運量累積1,754萬人次 交通部估9月再湧人潮

高雄學生周六發起行人路權大遊行 怒批「考照」不能雞腿換

三鶯線延伸八德今環評通過 綜合規畫獲核定後7.5年完工

相關新聞

新婚妻遭撞引眾怒 夫回現場批政策殺人 籲改革駕訓制度

新北市中和近日發生憾事，有不到30歲的新婚女遭撞身亡，「行人零死亡推動聯盟」今返回現場呼籲，這是系統性問題，政府沒有合格...

張斯綱：索馬利蘭駐台代表處欺台員工 批外交部冷眼觀

國民黨北市議員張斯綱今揭發索馬利蘭駐台代表處代表穆姆德（Mohamed Omar Hagi Mohamoud），涉嫌欺壓...

大陳千戶都更案車道僅一處 民批離譜設計 市府：提案討論

新北市永和大陳更新單元3將在28日進行督更大會審議，但未來將有1169戶、車位1117輛的建物，原有三處車輛出入口，目前...

注意！萬安46號演習 淡海輕軌首度全線暫停30分

今年新北市萬安46號演習在7月24日下午1點30分到2點舉行，在淡水區實施「車停、人就地疏散」，30分鐘疏散避難演練，其...

雙城論壇敲定3天2夜8月下旬辦 蔣萬安目前評估親自出席

今年台北上海雙城論壇確定八月下旬舉辦，台北市長蔣萬安幾乎確定將親自出席，行程規畫三天兩夜，但因兩岸交流議題敏感，會到最後...

淡北道路完成評選 卡關3年預算增40億

淡北道路連接新北淡水區及台北北投區，居民盼了27年，昨完成廠商評選，持續卡關主因是環評，3年前好不容易通過，卻又卡在行政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦