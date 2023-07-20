張斯綱：索馬利蘭駐台代表處欺台員工 批外交部冷眼觀

國民黨北市議員張斯綱今揭發索馬利蘭駐台代表處代表穆姆德（Mohamed Omar Hagi Mohamoud），涉嫌欺壓台籍員工、不當解雇，更無視索籍職員疑似性騷擾及妨害自由等行為，批外交部冷眼旁觀，無法保障我國人民權益。他要求外交部正視索國代表不尊重我國法律的行徑，將其宣布為不受歡迎人物，並要求索國立即撤換駐台代表。

陳情人A小姐今到場表示，2021年5月起擔任代表特助，對方起初即表明不會給付勞健保與加班費，因台灣法律說他不給台籍員工這些保障也不違法，經爭取才勉為同意，條件是高薪低報。任職期間，穆姆德及其家人常要求代墊配眼鏡、全家出遊的高鐵費等費用，從不主動還款，常要三催四請才肯還錢。

她說，去年8月穆姆德家中聘用菲律賓籍傭人因遭不當對待逃跑，穆姆德將此事怪罪於她，甚至惡意解雇、被要求當天離職，也表明不願給資遣費、以豁免為由拒絕出席勞動局的勞資調解。

A小姐指出，離職當天發生代表處非法雇用的索籍莫姓同事，以「公務檢查」為由，未經同意擅自取走她的私人物品，與偷看她在電腦內之文件等行為，更以「我們是好朋友」之名，在她已表達不願意情況下強行擁抱，當下覺得非常噁心且感覺自己在發抖。

她表示，事後報案，檢調以強制罪及強制猥褻罪偵辦，但是調查過程卻未完整考量錄音呈現狀況，強制罪部分採信被告是公務檢查說法，強制猥褻部分竟然也採信被告違背其意願的擁抱是祝福，該案到交付審判階段都是不起訴。

「在我鼓起勇氣討回被侵犯的權益後，卻有許多相關單位說，妳不是第一個，也不會是最後一個，要我早點放棄追尋公平正義」，A小姐認為，過程得到的不是公平正義而是二度傷害，才發現自己是不被自己國家法律保障的人。

她說，豁免不是免死金牌，外交豁免一般是給予職務方便，如今卻被多次濫用，我國政府應強制駐台機構適用勞基法，法院也不該以陳舊的外交關係公約，剝奪台灣人民的人權，直言難道外交禮儀比人權更重要嗎？

張斯綱指出，索馬利蘭代表處對待台籍員工不遵守我國相關勞動法規，直言是外交豁免不能成為傷害國人權益的寶劍，也不該是免死金牌。此外，該名莫姓員工竟持「學生簽證」在索馬利蘭駐台代表處擔任「經貿組組長」，外交部難道都不知道？