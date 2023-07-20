縮短辦護照時間、外交部南辦改流程 網路預約20分取件

疫情解封後，全台逾期與即將逾期的護照高達260萬本，民眾因暑假規畫出國，趕辦護照，造成外交部南部辦事處申辦護照大廳擠得水洩不通，解決此一狀況，行政院南辦在1樓增設櫃檯供先行列印舊護照、填寫資料分流人潮，減低等候時間，其中網路預約的民眾，臨櫃取件時間不會超過20分鐘，更加便捷。

疫後掀起旅遊潮，民眾趕辦護照，與行政院南部服務中心合署辦公的外交部南辦，4、5月起湧入大批辦護照人潮，每人抽號碼牌等候申辦，不輸演唱會購票人潮，由於申辦的人數爆多，領務大廳壅塞不堪，更出現零星爆氣、咆哮場面，有人甚至上網抱怨。聯合報日前披露後，行政院南辦從善如流，上周起改善流程動線，解決問題。

外交部南部辦事處長沈正宗大使表示，疫情解封後申辦護照的人非常踴躍，3樓大廳的設計一時無法容納那麼多人，幾個月後認為不是辦法，因此與行政院南辦協調，自上周起在1增設領務申請櫃檯，增設護照列印區、填寫區，再引導到3樓申辦，每天早上上班前先提供號碼牌，民眾若備妥證件，大概10到15分鐘鐘就能辦妥，不必再等上1、2個小時。

沈正宗說，國內逾期護照或即將逾期逾估約260萬本，換照需消耗許多時間，處理的過程可能又有民眾護照過期，南辦平均每天收件2、3000件，過去半年來，已增加6個人手到30名左右的工作人力，1天最多只能製作3000本，14個櫃檯全開，常加班到晚間11、2點，「但無論如何，提供良好的申辦空間，責無旁貸，外交部南辦會繼續優化流程，把辦理時間壓縮到最短」。

他建議，民眾善用網路申辦，屆時臨櫃取件則不會超過15分到20分，比起至現場申辦，省約六分之五的時間。

今早有民眾排序1000多號，急得問要等多久？另名秦先生則指，原本上午來， 預計可能到下午才能辦好，但前後卻花不到1個鐘頭，比預想的快很多。