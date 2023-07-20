大陳千戶都更案車道僅一處 民批離譜設計 市府：提案討論

新北市永和大陳更新單元3將在28日進行督更大會審議，但未來將有1169戶、車位1117輛的建物，原有三處車輛出入口，目前審議一同整併為一個車道，有民眾認為，如此大量體建物只有一處車道進出「設計離譜」，城鄉局則表示，整併車道出入口避免集中主要幹道，民眾意見也將於28日將提請都更大會審議。

新北市永和區大陳地區都市更新量體龐大，共有7個單元進行更新，其中單元3占地4000坪，預計新建住宅棟三棟，分別為地上35層、34層、33層、地下共同開挖6層。另還有一棟市場棟，預計規劃一棟地上9層、地下6層鋼骨鋼筋混凝土造建築物。總興建戶數達約1169戶、興建車位1117輛。

不過原規劃三處車輛進出車道，目前審議後決議整併在一起，但有民眾質疑如此龐大量體的建案，車輛有汽車1千多位、機車1200位，但出入口只有一處，認為此設計罔顧居民生命財產安全，「現在大樓逃生梯都要兩支了，怎麼會有這麼離譜設計」。

新北市城鄉局對此表示，本案原報核版多達3處車道口，經更新及都市設計委員會小組討論不利於人行空間之友善，整併車道出入口，避免集中主要幹道保安路側，並調整將機車專用道2.55公尺與汽車道5.9公尺各自獨立進出，以降低尖峰時期車道壅塞現象，且經交通技師評估符合法規需求，但後續仍須經更新大會討論。

城鄉局表示，民眾於6月16日聽證會上已表達意見，並於近期兩周來訪駐點(提供都更諮詢)，也多次溝通說明車道設置議題，也告知7月28日將提請都更大會審議，可請民眾於都更大會表示意見，由審議會裁示是否採納陳情意見。