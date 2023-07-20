注意！萬安46號演習 淡海輕軌首度全線暫停30分

今年新北市萬安46號演習在7月24日下午1點30分到2點舉行，在淡水區實施「車停、人就地疏散」，30分鐘疏散避難演練，其中淡海輕軌為配合演練主題，也將首度停止營運半小時，屆時會疏散乘客，該段車資將不計費，預計影響7列車次。

新北捷運公司說，為了配合新北市萬安46演習及淡水地區疏散避難演練，演習開始後，淡海輕軌全線將暫停營運半小時，會由站務人員協助乘客疏散，而列車靠站後，即不繼續行駛、停靠站內，車廂內所有旅客，也須依循司機員引導疏散離開車廂。

捷運公司表示，不像北捷因為多數在地面下，只進不出，淡海輕軌在地面上，需要疏散乘客；同時，旅客可由月台驗票機刷卡出站，該段車資將不計費，鄰近出口會有警方協助引導鄰近避難空間，請乘客配合警察及民防人員指引疏避難。