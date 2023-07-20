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北市危老重建 8月1日起耐震初評免複審

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

台北市30年以上且無電梯的老公寓8萬多棟，市長蔣萬安推「都更五箭」促都更及危老重建，市政會議前天通過修訂「台北市危險及老舊建築物加速重建辦法」，鬆綁「耐震評估免複審」省時又省錢，預計8月1日上路；另，增設電梯補助金加碼到300萬元，中正區環翠名廬C棟成為首宗核准案，正施工中。

建管處說明第四箭「排障礙」，此次修訂對建物結構安全性能初步評估結果未達最低等級者（R＞45分），未來僅須檢附評估報告書及相關文件，不用再檢附審查機構審查通過證明文件，即可提前進入危老重建計畫審核程序 ，可縮短複審時間約1至2個月，節省數萬元。

蔣萬安「都更五箭」的第五箭「加碼辦」，增設電梯補助金額從250萬加碼至300萬元，公告後已有3件送件，中正區環翠名廬C棟成為首宗核准案。

都市更新處表示，環翠名廬C棟是5層樓公寓，屋齡逾30年，住戶經討論後，尋求專業建築師團隊協助加速意願整合，成立公寓大廈管理組織、取得增建電梯雜項執照，近期獲核准補助300萬元，營造廠商施工中，待竣工領得電梯雜項使用執照，最快1年內電梯可啟用。

更新處表示，北市府2015年起補助老公寓增設電梯每座總工程經費上限、最高250萬元，今年4月公告提高額度至300萬元，原本預期送件數會增加，然而至今僅3件，分析應與補助款調高後，社區住戶需重新討論有關。

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