捷七聯開案訴訟 判北市都計無效

捷運萬大線捷七用地聯合開發案爭議多時，地主勝方投資有限公司台灣分公司提告，不滿台北市府都市計畫住宅區的加油站土地變更為捷運系統用地，提行政訴訟救濟。台北高等行政法院昨宣告市府的主要計畫、細部計畫等都市計畫案均無效，可上訴。北市捷運局晚間表示，將討論是否上訴。

北市府配合推動捷運萬大線，辦理都市計畫變更作業，2015年公告實施「變更沿線土地為捷運開發區主要計畫案」，隔年再公告核定「捷運開發區細部計畫案」，將勝方公司出租供加油站使用的萬華區逾200坪土地由「住宅區」變更為「捷運開發區」，供萬大線工程設置緊急出口、通風口、轉乘設施等。

北市府與勝方公司未達成聯合開發或價購土地共識，市府報請內政部核准徵收土地；內政部則要求市府改劃設最小限度範圍，再取得用地。北市府將面積近80坪的土地由「捷運開發區」變更為「捷運系統用地」，剩餘土地變更為「住宅區」，內政部核定後，市府2021年10月公告都市計畫案；勝方公司不服提行政訴訟救濟。

北高行指出，都計並非毫無限制，須受司法審查，機關應重新考量是否有一定要使用勝方公司土地的必要性，應優先提供公用，減縮徵收勝方公司土地的範圍，維持加油站營運的可能，但市府沒有評估相關利弊得失，有衡量不足的瑕疵。

北市捷運局昨晚表示，尊重法院判決，但因尚未收到判決書，無法得知詳細判決理由，收受判決書後，將邀相關主管機關研商討論是否上訴及後續因應措施；至於是否會影響萬大線相關工程進度，會再審慎評估。

捷運局說明，辦理都市計畫變更過程中，本希望與私地主以辦理聯合開發方式取得捷運設施用地，創造地主、政府及投資人等三贏，然因辦理聯合開發過程不順利，又受到大法官釋字732號解釋令，內政部要求捷運設施改以最小用地劃設，再辦理用地取得。