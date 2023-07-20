北流1.9億未結款 柯辦、文化部互槓

台北流行音樂中心完工啟用3年，爆出尚有1.9億元工程款未結，光利息就累計上千萬元；前市長柯文哲辦公室回應，文化部承諾編列預算，事後卻不願給付；但文化部表示，北市府在北流風光開幕後再增1.9億元工程爭議款，律師審核認定應歸責北市府，無權要求中央埋單。

台北市長蔣萬安表示，市府去年開始每月支付利息80萬元，如今累計近千萬元。他說，與前市府交接時沒談到細節，上任後發現已積極拜會中央溝通，希望面對問題盡速解決，但「市府認為可能是中央的責任，中央認為市府應依合約支付工程款」，會持續反映、溝通，已請法務局研究，最後應該照合約走。

文化部表示，行政院2008年核定北流興建經費45億元，由中央委託北市府代辦，2018年北市府提出追加15億元要求，預算暴增至60億元。2020年北流開幕，時任行政院長蘇貞昌公開表示，北流由中央出資近60億元、地方配合2.6億元。

文化部說，北流工程延宕11年，北市府應確實督導監控進度，但北市府風光開幕後，再提出工程爭議款1.9億元要求文化部支應。但後續自行變更或增加預算，皆無要求中央埋單的權利。

文化部強調，蔣萬安上任後，台北文化局長蔡詩萍兩度拜訪前任及現任部長李永得、史哲，文化部也釋出善意，請北市府補充相關爭議資訊，由文化部委請律師提出法律意見書。依律師意見，無法排除北市府責任，整體計畫經費應依協議書，於核定的60億元預算內執行。

文化部抨擊柯市府，在履約過程未依協議書妥適控管工程經費，未善盡管理人責任，以致產生爭議款項。