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捷運三鶯線延伸八德 環評通過

聯合報／ 記者胡瑞玲朱冠諭張曼蘋／連線報導

環保署昨審查通過「捷運三鶯線延伸桃園八德段工程」環境影響評估，三鶯線預計2025年完工，未來將延伸至桃園八德。三鶯線延伸桃園八德段為新北捷運三環六線計畫之一，與板南線、三鶯線、機場線和桃園捷運綠線構成第三環，串聯北北桃生活圈，也是新北、桃園之間第2條捷運線，能強化北桃都會區生活圈大眾捷運效益。

環保署環評會上次審查要求新北市政府修正內容，這次補充具體土方運輸路線、太陽光電設施面積、植栽移補植措施等，最後順利通過環評。

捷運三鶯線全長14.29公里，共設置12站，起於土城線頂埔站（LB01），訖站為鶯桃福德站（LB12），預計2025年完工。未來還將延伸至桃園八德地區，與桃園綠線銜接轉乘，串聯桃園國際機場、高速鐵路及區域城際鐵路，強化北桃都會區生活圈大眾捷運效益。

三鶯線延伸桃園八德段的綜合規畫報告17日已由交通部鐵道局初審，待修正內容後，將函報交通部續審，預計綜規報告獲行政院核定後的7.5年內完工。

新北捷運局表示，延伸八德段起自三鶯線終點站LB12鶯桃福德站尾軌，採高架方式，沿福德一路跨越大湳交流道後，在和強路口設置LB12a高架車站，規畫與八德永久轉運站共站。續沿和強路與新闢道路至豎啣埤東側設LB13高架車站；再往南下地穿越大湳森林公園南側後北轉介壽路，設置終點站LB14地下車站，與桃園綠線G04站共構，以利轉乘，延伸段長約4公里。

桃園市捷運工程局表示，將爭取行政院今年核定三鶯線延伸桃園段的綜合規畫，並於核定後7.5年通車，盡早實現「北北桃1小時軌道生活圈」目標。

桃園 捷運 三鶯線

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