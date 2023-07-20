淡北道路完成評選 卡關3年預算增40億

淡北道路連接新北淡水區及台北北投區，居民盼了27年，昨完成廠商評選，持續卡關主因是環評，3年前好不容易通過，卻又卡在行政院，預算比原規畫多出40億。新北工務局及藍營立委都說，中央故意卡關；綠營民代則認為，是雙北首長沒做好交通配套。

淡北道路從民國85年就有興建規畫，中間歷經環團抗議、中央卡關、流標等，一波三折，工程昨終於完成評選，榮工工程為唯一合格廠商，預計下周可以正式決標，最快拚今年底動工，5年後完工，淡北道路從規畫到蓋完總計長達32年。

「市長真的很委屈！」新北市工務局長祝美惠表示，為爭取淡北道路，侯市長3度親自率隊參加二階環評大會，也多次向時任行政院長蘇貞昌等人請託，蘇貞昌當時嘴巴上說，「只會多不會少」，但進度就是快不起來，「是不是有卡侯，我們點滴在心頭」。

支持淡北道路聯盟發起人張連榮表示，6年前母親在台2線出車禍，救護車卡車陣中，家屬心急如焚，他有切身之痛，知道淡北道路對地方居民的迫切性，如今工程終於決標露出曙光，希望能如期完工，別再有變數。

國民黨籍立委洪孟楷感嘆，中央刻意「卡侯」，若2020年提送建設計畫時，中央即明快核定，地方同年就能辦理發包，如今相隔3年，總經費因原物料上漲等因素，足足多出40億，增多的公帑支出等於是全民埋單，且民眾還要承受這麼多年額外的交通及環境苦果。

民進黨籍立委吳思瑤反批，淡北道路不是這幾年才卡關，過去雙北及中央曾都由國民黨執政也無法解決，其中確實有環評問題，如今北投多數里長對交通配套仍有疑慮，侯友宜及台北市長蔣萬安也沒說清楚交通配套；反倒自己爭取關渡新橋分流，並由中央規畫及籌措大部分建設資源。