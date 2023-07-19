大稻埕煙火吸4.3萬人疏散順暢 最佳視角募集中

北市觀傳局表示，大稻埕夏日節第3場180秒煙火秀今晚逾4.3萬人觀賞，車流疏散方式奏效，提早解除交管；更推出「我的最佳煙火視角」照片募集活動，分流人潮。

「2023大稻埕夏日節」進入第3週，北市觀光傳播局表示， 雨後仍吸逾4.3萬人次湧入大稻埕，為舒緩固定時段人車流暴增狀況，協調警察局提早於下午4時30分起進行車潮監控，並新增「淡1號」桂林堤外機車便道彈性管制。

觀傳局說，持續跨局處進行人、車流疏散措施優化，以降低對周遭交通衝擊，感謝遊客配合指引依序離場，警局也比預定時間提前解除交通管制。

此外，觀傳局也將於「台北旅遊網官方IG」Instagram帳號推出「我的最佳煙火視角」照片募集活動，鼓勵民眾推薦「非大稻埕活動場域」觀賞點，藉此達到人潮分流效果。

觀傳局指出，民眾於大稻埕淡3至淡5號水門場域外，尋找最佳觀賞點拍攝煙火綻放畫面，上傳IG並標標記台北旅遊網官方帳號，並加標籤「我的最佳煙火視角」就有機會抽中多項好禮。

觀傳局說，堤外觀賞煙火景點，包含敦煌景觀平台、三重忠孝碼頭、象山步道等，都能欣賞到絢麗煙火美景。

觀傳局統計，夏日節進行到目前，周邊迪化商圈店家業績提升3至4成、寧夏夜市則成長4成多，大稻埕碼頭的貨櫃市集，週三業績也達到過去的3倍。

觀傳局說，接下來還有4場180秒主題煙火「夏戀稻埕」、「稻埕百市」、「再現輝煌」及「河岸夕照」施放，8月20日更有長達480秒的壓軸大型高空煙火秀，歡迎國內外遊客多搭乘大眾運輸工具，於捷運北門站、大橋頭站或雙連站下車，步行即可抵達。